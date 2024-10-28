gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Региональный следственный комитет

Выбрать дату
Октябрь
В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю
28 октября, 16:53
Попросила сделать тише музыку. 18-летний омич отправится под суд за убийство бабушки
Женщина скончалась на месте от полученных травм, следователи возбудили уголовное дело и готовят его к передаче в суд.
17 октября, 11:50
Июль
И. о. руководителя регионального следственного комитета стал Евгений Осадчук
16 июля, 13:13
Апрель
На жителя Омской области завели дело за толчки полицейского в патрульной машине
Пьяный житель Таврического района не сдержал агрессии в отношении сотрудника УМВД, теперь его делом занимается следственный комитет.
3 апреля, 13:54
Февраль
Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня
19 февраля, 14:22
Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе
4 февраля, 11:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика