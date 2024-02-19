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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

иллюстрация

Ждать девять часов. В Омске сломался самолет, который должен был вылететь в Москву

19 февраля 2024, 08:25
Фото: Город55
иллюстрация

В омском аэропорту сломался самолет, который должен был вылететь в Москву

Пассажиров отвезет в столицу другой лайнер, но намного позже, чем планировалось.

В омском аэропорту на сегодняшнее утро, 19 февраля, был запланирован рейс в столицу России. Его ставили на 08:05, однако вылет так и не состоялся.

В Москву теперь пассажиры омского аэропорта улетят не скоро. Отправление поставили на 17:30. Таким образом задержка составит примерно девять часов. Лайнер должен был приземлиться в Шереметьево.

Стала известна причина отмены вылета и столь долгого ожидания. Как пишет «Новый Омск», пассажиры не отправились в желаемое место из-за технических неурядиц. Самолет, как оказалось, сломался. Вечером в омский аэропорт прилетит резервный борт, который в итоге должен увезти людей в Москву. Добавим, что обслуживанием этого рейса занимается компания «Аэрофлот».

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#Общество#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Аэрофлот#Новости#Рейс#Задержка самолета#Алина Ясинская#Поломка самолета
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