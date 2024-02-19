Ждать девять часов. В Омске сломался самолет, который должен был вылететь в Москву

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В омском аэропорту на сегодняшнее утро, 19 февраля, был запланирован рейс в столицу России. Его ставили на 08:05, однако вылет так и не состоялся.
В Москву теперь пассажиры омского аэропорта улетят не скоро. Отправление поставили на 17:30. Таким образом задержка составит примерно девять часов. Лайнер должен был приземлиться в Шереметьево.
Стала известна причина отмены вылета и столь долгого ожидания. Как пишет «Новый Омск», пассажиры не отправились в желаемое место из-за технических неурядиц. Самолет, как оказалось, сломался. Вечером в омский аэропорт прилетит резервный борт, который в итоге должен увезти людей в Москву. Добавим, что обслуживанием этого рейса занимается компания «Аэрофлот».