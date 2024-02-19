Ждать девять часов. В Омске сломался самолет, который должен был вылететь в Москву

Стала известна причина отмены вылета и столь долгого ожидания. Как пишет «Новый Омск», пассажиры не отправились в желаемое место из-за технических неурядиц. Самолет, как оказалось, сломался. Вечером в омский аэропорт прилетит резервный борт, который в итоге должен увезти людей в Москву. Добавим, что обслуживанием этого рейса занимается компания «Аэрофлот».