gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Авиакомпании

Выбрать дату
Ноябрь
Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня
7 ноября, 14:57
Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня
2 ноября, 15:16
В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска
2 ноября, 13:17
Октябрь
Обрабатывают самолеты. В омском аэропорту задержали рейсы из-за снега с дождем
Самолеты обрабатывают специальными средствами, чтобы они могли безопасно лететь.
29 октября, 04:00
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
Новые купюры, снос сотен домов и зимнее расписание самолетов. Омск сегодня
25 октября, 15:32
Омский аэропорт представил зимнее расписание полетов
25 октября, 14:15
В Омске все еще не продали бизнес-зал в аэропорту за 52 миллиона
18 октября, 02:53
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы
Самыми ответственными компаниями объявили «Ираэро», «ЮВТаэро» и Qazaq Air. Их рейсы задерживаются реже остальных.
8 октября, 07:22
Отдых еще не окончен. Омичи смогут летать в Египет зимой и поздней осенью
Авиакомпания Azur Air продолжит летать из Омска в Египет до декабря, рейсы будут отправляться раз в 10 дней.
1 октября, 14:07
Сентябрь
Начало отопительного сезона, задержки самолетов и поджог вертолета. Омск сегодня
23 сентября, 15:03
Август
Окутал густой туман. В омском аэропорту массово задержали рейсы
24 августа, 04:53
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44
Испугалась посадки. Омичка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за стресс в самолете
15 августа, 08:11
Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня
14 августа, 15:23
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
14 августа, 05:34
Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня
12 августа, 14:51
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика