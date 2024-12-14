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Разбойное нападение

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2024
Два жителя Омской области напали на пенсионерку чтобы украсть алкоголь из ее дома
Женщина узнала одного из грабителей по голосу, по горячим следам их удалось задержать.
14 декабря, 06:26
Остановка поездов, внезапное отключение отопления и нападение с ножом. Омск сегодня
16 октября, 14:44
Застрелил из-за телевизора. Омича отправили в тюрьму на 18 лет за двойное убийство
7 июня, 08:20
Украл пилу и закопал на кладбище. Житель Омской области напал на сторожа с ножом
Нарушитель пытался ограбить складское помещение организации, в которой проработал несколько дней.
14 марта, 10:23
Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня
19 февраля, 14:22
2023
Избил и обокрал. Омич отправится в колонию за нападение на подростка
Адвокаты подсудимого пытались оспорить решение суда, но апелляция осталась неудовлетворенной.
23 августа 2023, 11:18
Грабежи, угон и поджог дач. Омские подростки полтора года держали в страхе город
Два молодых человека из компании будут отбывать наказание в воспитательной колонии.
2 августа 2023, 07:38
В Омске будут судить мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку
Инцидент произошел в октябре 2022 года на улице Челюскинцев.
30 мая 2023, 06:51
Омич собирался купить пиццу, но затем достал нож и ограбил продавца
Теперь ему грозит до 10 лет колонии.
11 мая 2023, 11:53
Грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские задержали омича за нападение на таксиста
В качестве орудия преступления злоумышленник использовал под видом ножа стеклянную бутылку, приставив ее горлышком к шее водителя.
20 февраля 2023, 04:22
В Омске посетителя кафе жестоко избил из жажды наживы случайный собутыльник
Ранее судимый омич отобрал у другого посетителя кафе наплечную сумку и нанес тяжкие телесные повреждения.
8 февраля 2023, 11:42
В Омске нашли новогоднего «Гринча», пытавшегося вскрыть сейф в пункте приема металла
Омич заранее приметил сейф в пункте приема металла в Советском округе. Теперь ему грозит до 15 лет в тюрьме.
20 января 2023, 12:31
Средь бела дня. Омичка попыталась ограбить женщину при помощи перцового баллончика
Ранее судимую женщину могут лишить свободы сроком до 10 лет.
17 января 2023, 11:10

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