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Авиарейсы

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Ноябрь
Километровые пробки, новый тренер «Авангарда» и задержки самолетов. Омск сегодня
11 ноября, 13:53
Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня
2 ноября, 15:16
В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска
2 ноября, 13:17
Октябрь
Возвращение «Радости», падение в колодец и запретное курение. Омск сегодня
31 октября, 14:39
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
Новые купюры, снос сотен домов и зимнее расписание самолетов. Омск сегодня
25 октября, 15:32
Омский аэропорт представил зимнее расписание полетов
25 октября, 14:15
Пилот самолета поделился видами Омска с высоты птичьего полета
17 октября, 12:24
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Этой зимой омичи смогут летать на Пхукет прямыми рейсами
Рейсы между Омском и Таиландом будет обслуживать авиакомпании AZUR air.
8 октября, 12:24
В омском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Барнаула в Сочи
3 октября, 12:09
Сентябрь
Начало отопительного сезона, задержки самолетов и поджог вертолета. Омск сегодня
23 сентября, 15:03
Яркая комета, новые авиарейсы и реабилитация Владимира Ткачева. Омск в воскресенье
22 сентября, 14:26
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
Поездки за город опасны. Омские дороги окутал сильный туман
В Госавтоинспекции рассказали, что следом за осенью в наш регион пришли перепады температур и туман на загородних дорогах.
2 сентября, 05:48
Август
Зампрокурора Омской области провел прием жителей Усть-Ишимского района
29 августа, 10:22
Сильный туман. В омском аэропорту задержали шесть рейсов
22 августа, 02:42
Туристам рассказали, как комфортно летать с ребенком в самолете
20 августа, 09:51
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44

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