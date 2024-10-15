gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Авиация

Выбрать дату
Октябрь
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Не убрали шасси. Самолет из Уфы в Омск «завис» на высоте в 5000 футов
9 октября, 07:02
Сентябрь
Мне бы в небо. В Омске за 14,5 млн продают четырехместный американский самолет
30 сентября, 08:43
Технические проблемы. Сразу два самолета с омичами на борту столкнулись с неполадками
29 сентября, 04:25
«Взлет» малой авиации? Глава «Аэропрома» рассказал о запуске рейсов из Омска в Тару
22 сентября, 13:59
В Омске на продажу выставили старый вертолет за 20 миллионов
12 сентября, 06:22
Новое оборудование в госпиталь, дроны и выгодные предложения. Омск в воскресенье
1 сентября, 14:00
Август
В магазин на вертолете. Омич незаконно полетел в соседнее село за покупками
У него не было документов, разрешающих осуществить полет. Омич не обращался в Росавиацию и не уведомлял о своих планах. Договора на страховку у него также не было.
21 августа, 04:22
Не пугаться звуков самолетов. В Омск заглянут «Стрижи»
20 августа, 02:46
Пропали с радаров. В сети появилось последнее видео омских путешественников
6 августа, 12:39
Июль
«Дорогая штука». Гендиректор Омского аэропорта рассказал о перспективах аэроэкспресса
По словам Олега Силевестрова, для этого необходим огромный поток пассажиров, которого в Омске пока что нет.
7 июля, 13:32
Первый рейс отменили. Омичам объяснили, что происходит с рейсом Омск — Усть-Ишим
1 июля, 05:10
Июнь
Омская область стала участником профориентационной программы «Газпромнефть-Аэро»
Омские старшеклассники примут участие в федеральной программе профориентации молодежи «Крылья знаний». Ее в этом году запустил оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» в 12 регионах деятельности.
28 июня, 10:48
Шопинг на вертолете, эвакуация из торгового центра и приближение жары. Омск сегодня
11 июня, 14:33
Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня
7 июня, 14:40
«Низковато летит». Горожане заметили вертолеты в небе над Омском
5 июня, 09:37
Май
Ослепление лазером, антибиотики в мясе и экстремальный ливень. Омск сегодня
22 мая, 14:26
Февраль
Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня
19 февраля, 14:22
Январь
Переиграли. Перевозкой больных на вертолетах для омской больницы займутся питерцы
18 января, 05:05
Декабрь 2023
Самолет из Омска вернулся на аэродром из-за отказа гидросистемы
29 декабря 2023, 08:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика