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Наркобарон

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2024
(Не)здоровый образ жизни. Омского спортсмена задержали за торговлю наркотиками
8 апреля, 09:12
Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня
19 февраля, 14:22
Взят под стражу. Омский суд наказал мужчину за распространение запрещенных веществ
Житель Калачинска осужден на 10 лет по статье 228 УК РФ.
25 января, 12:02
20-летний житель Урала приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества
16 января, 12:55
2023
В Омске инженер-химик изготавливал запрещенные вещества прямо на рабочем месте
27 октября 2023, 10:36
2022
Крупная находка. В Омске задержали наркодилера с двумя килограммами «синтетики»
Оба мужчины уже судимы за наркотики, но снова решились на преступление.
3 октября 2022, 05:14

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