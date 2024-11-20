Авиасообщение

Сидела на взлетной полосе. Самолет, летевший в Омск, сделал круг из-за птицы

Самолет авиакомпании «Сибирь», который направлялся из Москвы в Омск, не смог взлететь с первой попытки так как на взлетно-посадочной полосе оказалась птица.