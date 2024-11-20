gorod55.ru
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Авиасообщение

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Ноябрь
Небо под завесой: как туман в Омске повлиял на авиасообщение
20 ноября, 04:33
Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня
2 ноября, 15:16
В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска
2 ноября, 13:17
Октябрь
Возвращение «Радости», падение в колодец и запретное курение. Омск сегодня
31 октября, 14:39
Новые купюры, снос сотен домов и зимнее расписание самолетов. Омск сегодня
25 октября, 15:32
Пилот самолета поделился видами Омска с высоты птичьего полета
17 октября, 12:24
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Вынужденная мера. В омском аэропорту отключили табло вылетов и прилетов
3 октября, 14:38
Сентябрь
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
Самолет с омичами, летевшими домой из Сочи, приземлился в Новосибирске из-за тумана
8 сентября, 04:50
В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
6 сентября, 06:54
Август
Туристам рассказали, как комфортно летать с ребенком в самолете
20 августа, 09:51
Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня
14 августа, 15:23
Пассажиры авиарейса Омск-Усть-Ишим поделились своими впечатлениями от полета
14 августа, 13:55
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
ДТП с прицепом для пони, пропажа самолета и жизнь без газа. Омск сегодня
6 августа, 14:29
Июль
«Чуть не взорвалась голова». Чего нельзя делать в самолете, чтобы избежать опасности?
29 июля, 09:03
Сидела на взлетной полосе. Самолет, летевший в Омск, сделал круг из-за птицы
Самолет авиакомпании «Сибирь», который направлялся из Москвы в Омск, не смог взлететь с первой попытки так как на взлетно-посадочной полосе оказалась птица.
24 июля, 12:43
УК «Аэропорты регионов» показала проект строительства Федоровки на форуме Иннопром
Инвестор строительства аэропорта Омск-Федоровка УК «Аэропорты регионов» представила архитектурный макет объекта на международной выставке Иннопром.
9 июля, 12:25
Июнь
Паузы в водоснабжении, самолет в Усть-Ишим и подорожание проезда. Главные темы недели
30 июня, 10:00

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