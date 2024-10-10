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Синтетические наркотики

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2024
Рискует сесть надолго. В Омске поймали молодого наркокурьера
10 октября, 05:49
Тщательно скрывалась. Полицейские задержали омичку, распространявшую наркотики по СФО
Автомобиль женщины правоохранители остановили на трассе в Калачинском районе, под передним сиденьем были спрятаны два пакета с запрещенными веществами.
12 июля, 09:00
Проблемы с водой, иностранцы-наркоторговцы и суд из-за поста в телеграм. Омск сегодня
19 июня, 14:19
Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня
11 апреля, 14:01
Вышла из леса. Приехавшая в Омск иностранка попыталась продать наркосинтетику
Женщина хотела заработать, а куратор отправил ее в «командировку».
4 марта, 14:29
Военный-наркодиллер, поломка самолета и дело пенсионерки с молотком. Омск сегодня
19 февраля, 14:22
Больше не торгуют. Сотрудники омского УФСБ пресекли иностранных наркобизнесменов
В отношении задержанных с наркотиками мужчин сразу же возбудили уголовное дело.
30 января, 09:33
Взят под стражу. Омский суд наказал мужчину за распространение запрещенных веществ
Житель Калачинска осужден на 10 лет по статье 228 УК РФ.
25 января, 12:02
Брали миллионами. В Омске будут судить 18 человек за наркобизнес, охвативший Россию
У компании изъяли наркотиков на сумму больше 200 млн рублей.
25 января, 10:54
Полицейский-наркодилер, собаки в детском саду и зимние рекорды. Омск сегодня
17 января, 13:53
20-летний житель Урала приехал в Омск, чтобы распространять запрещенные вещества
16 января, 12:55
2023
В Омске инженер-химик изготавливал запрещенные вещества прямо на рабочем месте
27 октября 2023, 10:36
Грозит до 20 лет колонии. В Омске задержали курьера с наркотиками в кроссовках
При себе у молодого человека было около 50 граммов опасного зелья.
6 июля 2023, 06:20
Омский суд приговорил иностранца к 16 годам строгого режима за контрабанду наркотиков
Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.
23 июня 2023, 04:27
Омская семья из 4-х человек отправится в колонию за организацию наркобизнеса
Фигурантам присудили от 10,5 до 12 лет колонии.
20 июня 2023, 08:29
Друзья-уголовники. Молодым омичам грозит пожизненный срок за организацию наркобизнеса
У них изъяли особо крупную партию синтетического наркотика.
13 июня 2023, 07:38
2022
Поймали на деле. В Омском лесу задержали перевозчика наркотиков
Наркотики массой 5,3 килограммов обнаружили в машине омича, а также в лесу, где он сделал тайники-закладки.
9 декабря 2022, 11:58
Семейная расправа, нарколаборатория и «музыкальный» конфликт. Омск сегодня
8 декабря 2022, 14:02
Организаторам подпольной нарколаборатории в Омске дали 11 лет «строгача»
Во время обыска было изъято около 1,5 килограммов синтетического наркотика на сумму около 3 млн рублей.
8 декабря 2022, 09:59
Трое омичей получили большой тюремный срок за сбыт 5 кг наркотиков
Двое фигурантов получили по 9 лет лишения свободы, а третий - 10 лет колонии строгого режима.
18 октября 2022, 13:10

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