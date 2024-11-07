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Авиаперевозки

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Ноябрь
Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня
7 ноября, 14:57
Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня
2 ноября, 15:16
В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска
2 ноября, 13:17
Октябрь
Возвращение «Радости», падение в колодец и запретное курение. Омск сегодня
31 октября, 14:39
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
Новые купюры, снос сотен домов и зимнее расписание самолетов. Омск сегодня
25 октября, 15:32
Омский аэропорт представил зимнее расписание полетов
25 октября, 14:15
Пилот самолета поделился видами Омска с высоты птичьего полета
17 октября, 12:24
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Этой зимой омичи смогут летать на Пхукет прямыми рейсами
Рейсы между Омском и Таиландом будет обслуживать авиакомпании AZUR air.
8 октября, 12:24
Вынужденная мера. В омском аэропорту отключили табло вылетов и прилетов
3 октября, 14:38
В омском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Барнаула в Сочи
3 октября, 12:09
Отдых еще не окончен. Омичи смогут летать в Египет зимой и поздней осенью
Авиакомпания Azur Air продолжит летать из Омска в Египет до декабря, рейсы будут отправляться раз в 10 дней.
1 октября, 14:07
Сентябрь
Начало отопительного сезона, задержки самолетов и поджог вертолета. Омск сегодня
23 сентября, 15:03
Омск и Иркутск стали ближе: билеты на рейсы теперь стоят 10 тысяч рублей
С 24 сентября жители Омска могут летать в Иркутск и обратно по субсидированным тарифам.
20 сентября, 12:31
Гендир Уральских авиалиний, чей самолет Сочи-Омск приземлился в поле, ушел на пенсию
Сергей Скуратов, возглавлявший компанию более 30 лет, ушел в отставку и передал пост генерального директора своему сыну Кириллу.
18 сентября, 05:54
От Омска до Нижнего: как закрытие Домодедово изменило маршрут «Уральских авиалиний»
10 сентября, 11:31
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
6 сентября, 06:54

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