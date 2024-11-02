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Авиаперелеты

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Ноябрь
Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня
2 ноября, 15:16
В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска
2 ноября, 13:17
Октябрь
Возвращение «Радости», падение в колодец и запретное курение. Омск сегодня
31 октября, 14:39
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
Новые купюры, снос сотен домов и зимнее расписание самолетов. Омск сегодня
25 октября, 15:32
Пилот самолета поделился видами Омска с высоты птичьего полета
17 октября, 12:24
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Сентябрь
Начало отопительного сезона, задержки самолетов и поджог вертолета. Омск сегодня
23 сентября, 15:03
Яркая комета, новые авиарейсы и реабилитация Владимира Ткачева. Омск в воскресенье
22 сентября, 14:26
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
6 сентября, 06:54
Август
Туристам рассказали, как комфортно летать с ребенком в самолете
20 августа, 09:51
Затопленные дачи, полеты в районы и возвращение «Радости». Главные темы недели
18 августа, 10:15
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44
Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня
14 августа, 15:23
Пассажиры авиарейса Омск-Усть-Ишим поделились своими впечатлениями от полета
14 августа, 13:55
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
Аэропорт на болоте, смертельная авария и зарплаты медиков. Омск сегодня
8 августа, 15:23
ДТП с прицепом для пони, пропажа самолета и жизнь без газа. Омск сегодня
6 августа, 14:29

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