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Омский аэропорт

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Ноябрь
Затопление школы, грязный воздух и дополнительные авиарейсы. Омск сегодня
26 ноября, 14:05
В омском аэропорту назвали даты дополнительных рейсов в преддверии Нового года
26 ноября, 12:17
Октябрь
Омский аэропорт представил зимнее расписание полетов
25 октября, 14:15
Уложатся в пятилетку. Старовойт обозначил сроки строительства аэропорта в Федоровке
Правительство России утвердило проект нового аэропорта в Омске, который сможет обслуживать миллионы пассажиров.
23 октября, 12:50
Стало известно, как омичи будут добираться до аэропорта Омск-Федоровка
16 октября, 13:04
Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы
Самыми ответственными компаниями объявили «Ираэро», «ЮВТаэро» и Qazaq Air. Их рейсы задерживаются реже остальных.
8 октября, 07:22
Вынужденная мера. В омском аэропорту отключили табло вылетов и прилетов
3 октября, 14:38
Омский аэропорт приобретет новую установку для поиска оружия, взрывчатки и наркотиков
1 октября, 06:43
Сентябрь
Минимущество назвало самые прибыльные компании Омска, акциями которых владеет регион
Решение о перечислении дивидендов приняли акционеры сразу 15 компаний, но только 5 из них смогли превысить свои годовые показатели.
7 сентября, 13:11
Август
В омском аэропорту закрыли платную парковку. Где омичам оставить машину
На территории проводят ремонтные работы. Омичам предлагают парковаться у терминала А и идти до входа пешком.
27 августа, 08:40
Задержался на шесть часов. Из-за течи топлива борт Сочи — Омск вернулся в аэропорт
Рейс обслуживала авиакомпания «Уральские авиалинии».
20 августа, 10:46
Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня
14 августа, 15:23
В долгосрочной перспективе. Омичам рассказали, стоит ли ожидать авиарейсов в Тару
14 августа, 05:59
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
14 августа, 05:34
Ажиотаж вокруг нового маршрута: омичи раскупили все билеты на первый рейс в Усть-Ишим
13 августа, 05:52
Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня
12 августа, 14:51
Снова хаос: в омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов
12 августа, 08:37
Ушел на дополнительный круг. В Омске самолет не смог приземлиться с первого раза
12 августа, 08:31
Поступил звонок о незаконном вмешательстве. В Омске экстренно эвакуировали аэропорт
10 августа, 12:17
Не могли вылететь: в омском аэропорту задержали сразу несколько рейсов
6 августа, 05:00

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