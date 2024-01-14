Пресс-конференция губернатора. Снежный плен. Внезапная тьма. Темы минувшей недели

Ситуация за городом и вовсе напоминала кошмар: жители деревни Нижняя Ильинка в поселке Крутая Горка пожаловались на невозможность покинуть населенный пункта из-за обилия снега, но что страшнее — местным жителям нереально было даже добраться до больницы и магазина. Не менее серьезная проблема настигла и водителей на границе России и Казахстана: автомобилисты ждали проезда с 9 января — дорогу завалило «намертво», а топливо, еда и тепло в машинах уже были на исходе. После жалоб в соцсетях правительство Омской области обратило внимание на проблему: заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов рассказал в своем Telegram-канале, что дорожники начали расчищать дорогу.