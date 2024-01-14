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Пресс-конференция губернатора. Снежный плен. Внезапная тьма. Темы минувшей недели

Пресс-конференция губернатора. Снежный плен. Внезапная тьма. Темы минувшей недели

14 января 2024, 10:31
Город очнулся от новогодних праздников: дороги вновь стоят в пробках, а общественная и политическая жизнь Омска забурлила с новыми силами. Какие темы уходящей недели стали самыми резонансными — в подборке Города55.

Тема №1. Снежные завалы и автомобильные заторы.

Первый рабочий день не поскупился на неожиданности: синоптики забили тревогу — на город надвигалась страшная метель с плохой видимостью, мощным ветром и снежными завалами. И, само собой, все это крайне негативно отразилось на дорожном движении — город намертво завяз в многокилометровых пробках — неделя началась с уверенных семи баллов.

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А вот городские службы праздников не знают — мэрия отчиталась о работах «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»: несмотря на перепады температур, дорожные службы освободили город почти от 45 тысяч кубометров снега (а это примерно 17 бассейнов) — словом, весомый результат.

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Но, как оказалось, все не так радужно — омичи очень бурно отреагировали на цифры, представленные мэрией. По их мнению, во многих районах города об уборке можно только мечтать: снег буквально отбирает у водителей целые полосы дорог, а у пешеходов — тротуары.

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Немногим позже, 10 января, под напором снежной стихии пали загородные трассы: региональный Минтранс объявил о ввели временном ограничении движения для пассажирского транспорта, а ГАИ выставило дежурных на дорогах — мало ли какая помощь может понадобится в долгом и холодном пути.

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Кроме того, выяснилась и «цена» затяжных снегопадов в городе-миллионике. Спойлер: дорого. Для максимально оперативного решения проблем с сугробами омской мэрии пришлось выделить дополнительных 25 миллионов рублей для найма подрядчиков и оплату работы самосвальной техники.

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Правда, эффект от инвестиций в ликвидацию осадков наступил не сразу — четверг смог дважды обновить рекорд пробок: те, кому 7 баллов ранее показались достаточно серьезными, задумались о покупке вертолета — облетать заторы. Восьмибалльные с утра, и уже «традиционные» десятибалльные — вечером.

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А вот прокуратура реагирует куда быстрее: прокурор Павел Попов обязал мэра незамедлительно разобраться с уборкой снега в Омске. Во время проверки сотрудники ведомства заметили грубые нарушения законодательства по уборке и содержанию дорожных сетей.

Прокуратура обязала мэра Шелеста незамедлительно разобраться с уборкой снега в Омске
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Ситуация за городом и вовсе напоминала кошмар: жители деревни Нижняя Ильинка в поселке Крутая Горка пожаловались на невозможность покинуть населенный пункта из-за обилия снега, но что страшнее — местным жителям нереально было даже добраться до больницы и магазина. Не менее серьезная проблема настигла и водителей на границе России и Казахстана: автомобилисты ждали проезда с 9 января — дорогу завалило «намертво», а топливо, еда и тепло в машинах уже были на исходе. После жалоб в соцсетях правительство Омской области обратило внимание на проблему: заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов рассказал в своем Telegram-канале, что дорожники начали расчищать дорогу.

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Тема №2. Будущее Омской области.

Одно из важных событий уходящей недели — пресс-конференция главы региона, Виталия Хоценко. Обо всем, что стало известно на настоящий момент: высокой науке в Омске — точно быть (передовая инженерная школа и партнерство ВУЗов с промышленными компаниями — это, все же, очень важно); ну, а «Магнит» рискует потерять статус регоператора (по словам губернатора, все решится весной — тогда можно будет судить о качестве работы организации).

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Посмотрим на весну. Хоценко высказался о смене регионального оператора в Омске
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Кроме того, стало известно, что аэропорт Омск-Федоровка обрел инвестора в лице «Омскаэроинвест» и аффилированного с ним Виктора Вексельберга, а вот судьба кадетского корпуса все еще туманна: есть варианты, но какой реализуют — неизвестно.

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Тема №3. Перебои с сетями.

Темнота пришла в город и область как обычно — внезапно. Череда масштабных отключений электричества затронула треть области и половину Омска, а его причиной послужило срабатывание автоматики защиты сети на «Таврической» подстанции. Но, на момент первых отключений про это еще ничего не было известно:

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«Мега» без света прямо завораживает — совсем непривычно видеть там потемки. Но, в ситуацию очень быстро включились местные власти: Виталий Хоценко поручил министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимиру Шнипко срочно выехать на подстанцию и контролировать возобновление подачи электричества лично.

«Поступила информация, что на питающем энергетическом центре подстанции „Таврическая“ сработало аварийное отключение. Сегодня часть объектов области находится без электроснабжения, в том числе часть районов города Омска. Поручил министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса срочно выехать на объект. Энергетики уже работают на подстанции. Буду держать в курсе, в целом, ситуация под контролем. Мы сейчас резервом добавим дизельные электростанции на котельные. Надеюсь, конечно, что они не понадобятся, но на всякий случай резерв будем иметь», — рассказала губернатор.

Стоит сказать, что свет действительно быстро вернулся в дома омичей — в течении пары часов.

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Хоценко поручил министру энергетики срочно выехать на вышедшую из строя подстанцию
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#Наука#Снег#Снегопад#Омск#Аэропорт#Отключение электричества#Губернатор#Уборка снега#Магнит#Кадетский корпус#Дорожное движение#Пресс-конференция#Виталий Хоценко#Илья Скобин#Дорожные пробки#Снежные завалы
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