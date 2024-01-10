Сидите дома. В Омской области ввели запрет на движение транспорта из-за метели

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В региональной Госавтоинспекции сообщили о том, что в Омской области ухудшилась дорожная обстановка на загородных дорогах. Инспекторы дежурят на трассах, чтобы помочь водителям в случае чего.
Из-за метели в Омской области ухудшилась видимость, на дорогах появились снежные заносы, накаты и гололедица. В связи с этим автомобилистам необходимо быть особо внимательными и соблюдать правила дорожного движения. На дорогах по эстакадам, мостам и путепроводам чаще всего возникает гололед.
В министерстве транспорта Омской области рассказали, что из-за плохой погоды на дорогах регионального и межмуниципального значения ввели временное ограничение движения. Оно относится к пассажирским автобусам, маршруткам и такси.
Предположительно, запрет будет действовать до 21:00 10 января. Если метель не успокоится, то ограничение могут продлить, уточнили в пресс-службе регионального минтранса.
Автомобилистам советуют в дальние поездки брать с собой в дорогу теплые вещи, средства обогрева, а также проверять машину перед отправлением.