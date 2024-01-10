Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

иллюстрация

Сидите дома. В Омской области ввели запрет на движение транспорта из-за метели

10 января 2024, 05:46
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области ввели запрет на движение транспорта из-за метели

Непогода должна отступить ближе к ночи, тогда будут сняты ограничения на дорогах.

В региональной Госавтоинспекции сообщили о том, что в Омской области ухудшилась дорожная обстановка на загородных дорогах. Инспекторы дежурят на трассах, чтобы помочь водителям в случае чего.

Из-за метели в Омской области ухудшилась видимость, на дорогах появились снежные заносы, накаты и гололедица. В связи с этим автомобилистам необходимо быть особо внимательными и соблюдать правила дорожного движения. На дорогах по эстакадам, мостам и путепроводам чаще всего возникает гололед.

В министерстве транспорта Омской области рассказали, что из-за плохой погоды на дорогах регионального и межмуниципального значения ввели временное ограничение движения. Оно относится к пассажирским автобусам, маршруткам и такси.

Предположительно, запрет будет действовать до 21:00 10 января. Если метель не успокоится, то ограничение могут продлить, уточнили в пресс-службе регионального минтранса.

Автомобилистам советуют в дальние поездки брать с собой в дорогу теплые вещи, средства обогрева, а также проверять машину перед отправлением.

Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#Ограничение движения#Метель#Новости#Плохая погода#Госавтоинспекция#Неблагоприятные условия#Алина Ясинская
Подпишитесь
«А если эпидемия?»: в омских поликлиниках закончилась вакцина против кори
Сегодня, 06:00
Оклады увеличатся? Большинство омских компаний планируют поднять зарплату в этом году
Сегодня, 03:11
Сырость и плесень. В омской двухэтажке с ноября стоит пар из-за сырого подвала
Сегодня, 02:47
В Омске в сквере напротив ОмГУПСа этим летом планируют установить памятник Кутилову
Сегодня, 04:33
Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Вчера, 09:03
Нейросеть против Полежаева. Как будет выглядеть памятник омскому поэту Кутилову
Сегодня, 07:19