Сидите дома. В Омской области ввели запрет на движение транспорта из-за метели

Из-за метели в Омской области ухудшилась видимость, на дорогах появились снежные заносы, накаты и гололедица. В связи с этим автомобилистам необходимо быть особо внимательными и соблюдать правила дорожного движения. На дорогах по эстакадам, мостам и путепроводам чаще всего возникает гололед.