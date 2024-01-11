По традиции. Вечером в час-пик на омских дорогах образовались 10-балльные пробки

Сложнее всего ситуация, традиционно, в центре города. Так, согласно сервису «Яндекс Карты», 10-балльные пробки сейчас наблюдаются на улице Масленникова, Маршала Жукова, Шебалдина и Фрунзе, а также на Красном пути и проспекте Карла Маркса. В заторах погрязла и Волгоградская улица на Левом берегу, улица Кирова на Московке и проспект Мира в Нефтяниках.