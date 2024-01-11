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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Вечером на дорогах Омска образовались 10-балльные пробки

По традиции. Вечером в час-пик на омских дорогах образовались 10-балльные пробки

11 января 2024, 12:40
Фото: 1MI

Вечером на дорогах Омска образовались 10-балльные пробки

Особенно сложная ситуация наблюдается на центральных улицах: Маршала Жукова, Гагарина, Герцена и других.

Омские автолюбители снова встречают вечер в километровых заторах. Пробки поглотили многие улицы города и отмечены не только на оживленных магистралях, но и в отдаленных районах.

Сложнее всего ситуация, традиционно, в центре города. Так, согласно сервису «Яндекс Карты», 10-балльные пробки сейчас наблюдаются на улице Масленникова, Маршала Жукова, Шебалдина и Фрунзе, а также на Красном пути и проспекте Карла Маркса. В заторах погрязла и Волгоградская улица на Левом берегу, улица Кирова на Московке и проспект Мира в Нефтяниках.

Кроме того, заторам способствуют ДТП. Например, из-за транспортного происшествия пробка образовалась на улице Конева, такая же ситуация на проспекте Мира и Иртышской набережной.

Фото: Скриншот приложения «Яндекс Карты»
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#Пробки#Омск#Омская область#Транспортная развязка#Новости#Затор на дороге#Транспортная сеть#Заторы#Анастасия Баянова#Яндекс Пробки
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