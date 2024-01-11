По традиции. Вечером в час-пик на омских дорогах образовались 10-балльные пробки

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Омские автолюбители снова встречают вечер в километровых заторах. Пробки поглотили многие улицы города и отмечены не только на оживленных магистралях, но и в отдаленных районах.
Сложнее всего ситуация, традиционно, в центре города. Так, согласно сервису «Яндекс Карты», 10-балльные пробки сейчас наблюдаются на улице Масленникова, Маршала Жукова, Шебалдина и Фрунзе, а также на Красном пути и проспекте Карла Маркса. В заторах погрязла и Волгоградская улица на Левом берегу, улица Кирова на Московке и проспект Мира в Нефтяниках.
Кроме того, заторам способствуют ДТП. Например, из-за транспортного происшествия пробка образовалась на улице Конева, такая же ситуация на проспекте Мира и Иртышской набережной.