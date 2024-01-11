Вызывайте вертолет. Из-за метели утром пробки в Омске достигли восьми баллов

Кроме того, автомобилисты стоят на улицах Фрунзе, Булатова, Герцена, Орджоникидзе. Есть пробки и на Левобережье, в районе 70 лет Октября, 2-й и 3-й Енисейской. Скованы также Красный Путь, улицы Лизы Чайкиной и Богдана Хмельницкого.