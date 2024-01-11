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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

иллюстрация

Вызывайте вертолет. Из-за метели утром пробки в Омске достигли восьми баллов

11 января 2024, 03:18
Фото: Город55
иллюстрация

Из-за метели в утренний час пик пробки в Омске достигли восьми баллов

После девяти утра затор на дорогах постепенно уменьшается.

Накануне Омск и его область накрыла сильная метель. Последствия непогоды уже отразились на дорожной ситуации. В особенности жители областного центра ощутили это сегодня утром в час пик.

На момент публикации сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожный затор в городе на семь баллов. Полчаса назад при этом была отметка в восемь баллов. Традиционно пробка сковала центральную часть Омска.

Фото: «Яндекс.Пробки»

В этом числе улицы Карла Маркса, Пушкина, Масленникова, Куйбышева, Иртышская набережная, Масленникова, Ленина. Также есть затор со стороны Левого берега в направлении центра на Ленинградском мосту. Затруднено движение на Маршала Жукова, Декабристов, Думской.

Фото: «Яндекс.Пробки»

Кроме того, автомобилисты стоят на улицах Фрунзе, Булатова, Герцена, Орджоникидзе. Есть пробки и на Левобережье, в районе 70 лет Октября, 2-й и 3-й Енисейской. Скованы также Красный Путь, улицы Лизы Чайкиной и Богдана Хмельницкого.

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#Общество#Город#Транспорт#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Дорожное движение#Алина Ясинская
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