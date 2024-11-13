gorod55.ru
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Магнит

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Ноябрь
Финансовые потери: регоператор «Магнит» подал иск на 572 млн против омской РЭК
13 ноября, 06:08
Октябрь
Приближение магнитных бурь, таксист-извращенец и семья миллионеров. Омск сегодня
2 октября, 15:22
Сентябрь
Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня
17 сентября, 15:01
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
Топ арбитража: кредиторы против «Магнита», юристы против перевозчиков
2 сентября, 09:29
Август
Правительство Омской области привлекло 30 млрд инвестиций на постройке логопарков
30 августа, 10:36
В Омске утвердили порядок выбора нового регоператора при прекращении работы «Магнита»
13 августа, 11:56
Июль
Травма лидера «Авангарда», нашествие магнитных бурь и гибель школьницы. Омск сегодня
29 июля, 14:08
Виталий Хоценко рассказал, какие проекты рассматривались на Инвесткомитете
11 июля, 04:42
Июнь
Скандальный жилой дом, магнитные бури и новые больницы. Омск сегодня
14 июня, 14:15
Май
Необходимо поделить город между операторами: мэр Омска — о проблеме с вывозом мусора
30 мая, 04:48
«Магнит» прокомментировал новость о расторжении сотрудничества с Омской областью
В компании сообщили, что ранее не получали информации о досрочном расторжении соглашения.
29 мая, 12:48
Региональное минприроды намерено досрочно разорвать договор с регоператором «Магнит»
29 мая, 09:20
Апрель
Мусорный регоператор «Магнит» потребовал от РЭК Омской области 377 млн рублей
24 апреля, 08:44
Не без нюансов. Регоператор сообщил сроки вывоза мусора после субботников в Омске
Нагрузка на регоператора и управляющие компании возросла — быстро вывезти все не получится.
22 апреля, 09:38
В Омске выставили на продажу торговый комплекс «На Бархатовой» за 260 млн рублей
19 апреля, 04:38
Конфликт в «Магните». Молодых омичей оштрафовали за лозунги в поддержку Украины
2 апреля, 04:07
Март
Карантин в детдоме, подрядчик для вывоза мусора и победа «Авангарда». Омск сегодня
9 марта, 14:12
В Омске ищут подрядчика, который за 16,5 млн будет отвозить мусор на полигон
9 марта, 05:46
Февраль
В Омске за 185 млн выставили на продажу торговый комплекс на улице Дмитриева
Общая площадь помещений составляет почти 1,5 тысяч «квадратов». Собственник сообщает, что бизнес окупится в течение 10 лет.
16 февраля, 05:53

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