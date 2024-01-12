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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Мусорные контейнеры

Посмотрим на весну. Хоценко высказался о смене регионального оператора в Омске

12 января 2024, 11:59
Фото: Город55
Мусорные контейнеры

Хоценко высказался о смене регионального оператора в Омской области

К работе нынешнего регоператора «Магнит» у Хоценко возникли претензии с самого приезда в Омскую область.

Сегодня, 12 декабря, в Омске проходит пресс-конференция губернатора Омской области Виталия Хоценко. Главный редактор Города55 Алексей Гошкодер спросил у главы региона про смену регоператора «Магнит» в связи с возбужденным уголовным делом.

К работе регоператора у Хоценко, как оказалось, существует немало претензий.

«Я специально выдержал паузу в этом вопросе и вырабатывал позицию. Сейчас она у меня она есть. Есть проблемы с тем, что некому строить КПО (комплексы по переработке отходов), некому убирать город. Когда я приехал в Омск, я сразу увидел, что город грязный. Доковская — не улица, а свалка. Так работать нельзя. Наши идеальная модель — работа должна идти на государственной базе, я встречался с владельцем „Магнита“, довел ему эту позицию», — отметил Хоценко.

В системе «Инцидент», по словам губернатора, большое количество жалоб в соцсетях касается мусора, особенно осенью, весной и зимой, в новогодние праздники. После январских праздников работу регоператора можно оценить на 3+.

Решение о продолжении сотрудничества с регоператором «Магнит» примут весной.

«Снег сойдет, и все увидим, где мусор. Я сразу сказал владельцу, что смотрим на весенние результаты, если будут неудовлетворительные результаты — будем принимать решения, искать нового регоператора», — сообщил губернатор.

Напомним, что уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников РЭК, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС». Их подозревают в мошенничестве по сговору. По информации следствия, с августа 2018 по декабрь 2022 года сотрудники региональной энергетической комиссии, «Магнита» и «Экоса» завышали стоимость договоров на транспортировку ТКО. Это привело к увеличению тарифа на обращение с ТКО для жителей Омской области. По итогу ущерб составил не меньше 158,7 млн рублей. О том, кто может стать новым регоператором вместо «Магнита», рассказываем в этом материале:

В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском
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#Общество#Омск#Омская область#Мусор#Магнит#Новости#Регоператор#Пресс-конференция#Юлия Истомина#Обращение с ТКО#Виталий Хоценко#Омский регоператор
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