Посмотрим на весну. Хоценко высказался о смене регионального оператора в Омске

Напомним, что уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников РЭК, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС». Их подозревают в мошенничестве по сговору. По информации следствия, с августа 2018 по декабрь 2022 года сотрудники региональной энергетической комиссии, «Магнита» и «Экоса» завышали стоимость договоров на транспортировку ТКО. Это привело к увеличению тарифа на обращение с ТКО для жителей Омской области. По итогу ущерб составил не меньше 158,7 млн рублей. О том, кто может стать новым регоператором вместо «Магнита», рассказываем в этом материале: