Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

На выходных из Омска вывезли столько снега, сколько бы влезло в 17 бассейнов

Как 17 бассейнов. На январских праздниках дорожники вывезли из Омска горы снега

9 января 2024, 06:33
Фото: пресс-центр администрации Омска

На выходных из Омска вывезли столько снега, сколько бы влезло в 17 бассейнов

Сотрудники УДХБ старались работать круглосуточно, хотя иногда погода вообще не располагала к уборке города.

В администрации Омска рассказали, сколько снега было вывезено в праздничные дни с городских улиц. В январские выходные несколько раз фиксировали сильные перепады температур, которые усложняли работу дорожникам.

Несмотря на это, в период праздников дорожные службы работали ежедневно, отмечают в мэрии. В общей сложности за первые дни 2024 года они вывезли с городских дорог порядка 44,6 тыс кубометров снега. Для борьбы с гололедом на проезжую часть и тротуары высыпали больше 7,5 тыс тонн пескосоляной смеси.

К слову, накануне, 8 января, в регионе прошел еще один снегопад. Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» будут бороться с его последствиями и на протяжении сегодняшнего дня.

Днем на дорогах будут работать больше 100 единиц спецтехники. Уборка снега запланирована на улицах 60 лет Победы, Крупская, Богдана Хмельницкого, на мосту 60-летия ВЛКСМ, Гагарина, Думская, Красный Путь, Булатова.

Фото: пресс-центр администрации Омска

К работе подключатся 120 рабочих, которые будут заниматься расчисткой и обработкой остановок, тротуаров по улицам: Транссибирская, Суворова, 12 Декабря, Авиагородок, Граничная, Конева, Лукашевича, Крупской, Карла Маркса, Серова, Воровского, Пугачева, 3,4 Транспортная, Панфилова, Березовая, Мира, Химиков и другим.

В городской администрации уточнили, что сначала дорожники очищают основные дороги, по которым двигается общественный транспорт.

Ранее Город55 писал о том, что на помощь сотрудникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» собираются подключить в четыре раза больше осужденных.

Нужна помощь. К уборке снега в Омске будут привлекать в четыре раза больше осужденных
Узнать подробнее
#Город#Омск#Омская область#Уборка улиц#Уборка снега#Новости#УДХБ#Алина Ясинская
Подпишитесь
Найдут причину. Прокуратура запустила проверку из-за обрушения потолка в новой школе
Сегодня, 06:19
«После праздников не отошли?». Омск встал в 7-балльные пробки в первый рабочий день
Сегодня, 03:12
«Про трагедию в Кемерове все забыли». Омичи пожаловались на запертые двери в кинозале
Сегодня, 02:27
Пусто не бывает. В омском Заксобрании Беспалов сменит экс-депутата Бикмаеву
Сегодня, 07:54
Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Сегодня, 09:03
Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей
Сегодня, 04:46