Как 17 бассейнов. На январских праздниках дорожники вывезли из Омска горы снега

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В администрации Омска рассказали, сколько снега было вывезено в праздничные дни с городских улиц. В январские выходные несколько раз фиксировали сильные перепады температур, которые усложняли работу дорожникам.
Несмотря на это, в период праздников дорожные службы работали ежедневно, отмечают в мэрии. В общей сложности за первые дни 2024 года они вывезли с городских дорог порядка 44,6 тыс кубометров снега. Для борьбы с гололедом на проезжую часть и тротуары высыпали больше 7,5 тыс тонн пескосоляной смеси.
К слову, накануне, 8 января, в регионе прошел еще один снегопад. Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» будут бороться с его последствиями и на протяжении сегодняшнего дня.
Днем на дорогах будут работать больше 100 единиц спецтехники. Уборка снега запланирована на улицах 60 лет Победы, Крупская, Богдана Хмельницкого, на мосту 60-летия ВЛКСМ, Гагарина, Думская, Красный Путь, Булатова.
К работе подключатся 120 рабочих, которые будут заниматься расчисткой и обработкой остановок, тротуаров по улицам: Транссибирская, Суворова, 12 Декабря, Авиагородок, Граничная, Конева, Лукашевича, Крупской, Карла Маркса, Серова, Воровского, Пугачева, 3,4 Транспортная, Панфилова, Березовая, Мира, Химиков и другим.
В городской администрации уточнили, что сначала дорожники очищают основные дороги, по которым двигается общественный транспорт.
Ранее Город55 писал о том, что на помощь сотрудникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» собираются подключить в четыре раза больше осужденных.