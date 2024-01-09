Как 17 бассейнов. На январских праздниках дорожники вывезли из Омска горы снега

Несмотря на это, в период праздников дорожные службы работали ежедневно, отмечают в мэрии. В общей сложности за первые дни 2024 года они вывезли с городских дорог порядка 44,6 тыс кубометров снега. Для борьбы с гололедом на проезжую часть и тротуары высыпали больше 7,5 тыс тонн пескосоляной смеси.