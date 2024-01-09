«После праздников не отошли?». Омск встал в 7-балльные пробки в первый рабочий день

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Сегодня, 9 января, в первый рабочий день нового года в Омске в утренний час пик на дорогах образовались 7-балльные пробки. Согласно сервису «Яндекс Пробки», движение затруднено на всех основных магистралях города.
Плотный поток транспорта наблюдается на проспекте Маркса, улицах Жукова, Богдана Хмельницкого, 10 лет Октября, Герцена, Красный Путь. На Левобережье пробки образовались на улицах 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Конева, Ленинградском мосту.
В сервисе 2Gis омичи оставляют комментарии, касающиеся дорожной ситуации.
«Что там опять произошло? После праздников не отошли?»
«Стоим.»
«Вот, и на работу так не хотелось.»
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске подвели итоги работы муниципального транспорта в 2023 году.