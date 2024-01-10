Не справляются. Мэрия Омска потратит 25 млн на технику и подрядчиков для уборки снега

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Об этом рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Мэр отметил, что из-за сильной метели бригады управления дорожного хозяйства и благоустройства в первую очередь убирают магистрали, через которые проходит большое количество транспорта. Однако второстепенные дороги и тротуары также требуют уборки.
На эти цели мэрия решила дополнительно выделить 25 миллионов рублей: 10 — на заключение договоров с подрядчиками, 15 — на привлечение самосвальной техники.
«Дополнительно нанимаем и дорожных рабочих для „ручной“ уборки снега на остановках и пешеходных зонах», — добавил Шелест.
Напомним, что вчера омичи массово пожаловались на ситуацию с уборкой городских улиц. Дело в том, что во многих районах, по словам горожан, последствия уборки неощутимы, сугробы также мешают проезду автомобилей и движению пешеходов.