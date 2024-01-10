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Омская мэрия дополнительно направит 25 млн на борьбу с последствиями метели

Не справляются. Мэрия Омска потратит 25 млн на технику и подрядчиков для уборки снега

10 января 2024, 11:17
Фото: 1MI

Омская мэрия дополнительно направит 25 млн на борьбу с последствиями метели

Омск погряз в последствиях снегопада, из-за чего на уборку городских дорог обещают привлечь еще больше техники и рабочих.

Об этом рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Мэр отметил, что из-за сильной метели бригады управления дорожного хозяйства и благоустройства в первую очередь убирают магистрали, через которые проходит большое количество транспорта. Однако второстепенные дороги и тротуары также требуют уборки.

На эти цели мэрия решила дополнительно выделить 25 миллионов рублей: 10 — на заключение договоров с подрядчиками, 15 — на привлечение самосвальной техники.

«Дополнительно нанимаем и дорожных рабочих для „ручной“ уборки снега на остановках и пешеходных зонах», — добавил Шелест.

Напомним, что вчера омичи массово пожаловались на ситуацию с уборкой городских улиц. Дело в том, что во многих районах, по словам горожан, последствия уборки неощутимы, сугробы также мешают проезду автомобилей и движению пешеходов.

«Лжефакты и бездействие». Омичи рассказали о реальной ситуации с уборкой улиц города
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#Снег#Снегопад#Омск#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#Вывоз снега#Снегопады#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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