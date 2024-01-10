Не справляются. Мэрия Омска потратит 25 млн на технику и подрядчиков для уборки снега

Об этом рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Мэр отметил, что из-за сильной метели бригады управления дорожного хозяйства и благоустройства в первую очередь убирают магистрали, через которые проходит большое количество транспорта. Однако второстепенные дороги и тротуары также требуют уборки.