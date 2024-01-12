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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

иллюстрация

В холоде, без еды. На границе Омск-Казахстан возникла очередь из-за нечищенной трассы

12 января 2024, 06:13
Фото: Город55
иллюстрация

На границе Омск-Казахстан образовалась очередь машин из-за нечищенной трассы

После жалоб в соцсетях правительство Омской области обратило внимание на проблему.

Из-за обильного снегопада на границе России и Казахстана в черте Омской области возник дорожный коллапс. В соцсетях стали появляться жалобы от автомобилистов, которые с 9 января ждут, когда их пропустят.

Проблема возникла из-за того, что на омской стороне несколько дней не могли расчистить дорогу Омск — Одесское — граница Республики Казахстан.

«Третьи сутки мерзнут люди! Еды нет, топливо кончается. Таможня не пускает. Российские дорожные службы не могут до конца прочистить 5 км дороги, когда Казахстан уже освободил более 100 км на своей территории до самого поста», — отмечает автор поста в паблике «ЧП Омск».

Ожидающие запечатлели вереницу из автомобилей вчера, 11 января, на пункте пропуска Бидаик (Одесский район). У некоторых начали сильно замерзать окна в машинах, о чем также рассказали автомобилисты.

Фото: «ЧП Омск»

Заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов рассказал в своем телеграм-канале, что вчера после метели дорожники начали расчищать дорогу. По его информации, к 20 часам получилось освободить от снега одну полосу.

Фото: телеграм-канал зампредседателя правительства Омской области Динара Курманова

Рабочие со спецтехникой продолжают работать на дороге, делая ее шире. Курманов уверенно добавил, что снег расчистят к 15:00.

К слову, качество уборки снега в черте города также оставляет желать лучшего. Это в соцсетях замечают, разумеется, и сами омичи. Губернатор уже давал публично поручение мэру Сергею Шелесту, чтобы тот занялся этим вопросом, однако теперь на ситуацию обратила внимание прокуратура.

Добавим, что на ближайших выходных в Омской области ожидается новая метель и существенное понижение температуры воздуха.

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