В холоде, без еды. На границе Омск-Казахстан возникла очередь из-за нечищенной трассы

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:17
Из-за обильного снегопада на границе России и Казахстана в черте Омской области возник дорожный коллапс. В соцсетях стали появляться жалобы от автомобилистов, которые с 9 января ждут, когда их пропустят.
Проблема возникла из-за того, что на омской стороне несколько дней не могли расчистить дорогу Омск — Одесское — граница Республики Казахстан.
«Третьи сутки мерзнут люди! Еды нет, топливо кончается. Таможня не пускает. Российские дорожные службы не могут до конца прочистить 5 км дороги, когда Казахстан уже освободил более 100 км на своей территории до самого поста», — отмечает автор поста в паблике «ЧП Омск».
Ожидающие запечатлели вереницу из автомобилей вчера, 11 января, на пункте пропуска Бидаик (Одесский район). У некоторых начали сильно замерзать окна в машинах, о чем также рассказали автомобилисты.
Заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов рассказал в своем телеграм-канале, что вчера после метели дорожники начали расчищать дорогу. По его информации, к 20 часам получилось освободить от снега одну полосу.
Рабочие со спецтехникой продолжают работать на дороге, делая ее шире. Курманов уверенно добавил, что снег расчистят к 15:00.
К слову, качество уборки снега в черте города также оставляет желать лучшего. Это в соцсетях замечают, разумеется, и сами омичи. Губернатор уже давал публично поручение мэру Сергею Шелесту, чтобы тот занялся этим вопросом, однако теперь на ситуацию обратила внимание прокуратура.
Добавим, что на ближайших выходных в Омской области ожидается новая метель и существенное понижение температуры воздуха.