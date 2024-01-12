В холоде, без еды. На границе Омск-Казахстан возникла очередь из-за нечищенной трассы

К слову, качество уборки снега в черте города также оставляет желать лучшего. Это в соцсетях замечают, разумеется, и сами омичи. Губернатор уже давал публично поручение мэру Сергею Шелесту, чтобы тот занялся этим вопросом, однако теперь на ситуацию обратила внимание прокуратура.