«Лжефакты и бездействие». Омичи рассказали о реальной ситуации с уборкой улиц города

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Сегодня утром администрация сообщила об активной уборке снега с улиц Омска. Уточнялось, что за первые дни 2024 года дорожные службы вывезли с городских дорог порядка 44,6 тысяч кубометров снега. Однако такие цифры вызвали резонанс у жителей областного центра. Дело в том, что во многих районах тротуары и автомобильные дороги все еще засыпаны последствиями снегопада, что создает сильный дискомфорт.
«В Нефтяниках успехами не хотят поделиться? На ул. Бархатовой одна полоса из двух осталась, ул. Менделеева — две из трех, и это можно продолжать бесконечно», — рассказала омичка Людмила.
Горожане отмечают, что сугробы препятствуют привычному передвижению и мешают не только водителям, но и пешеходам. Так, например, следующую фотографию прислал Городу55 омич Александр.
Жалобы на ситуацию приходят и из других районов города. Так, проблема затронула жителей Октябрьского округа.
«Ул. 5-ю Рабочую не забудьте убрать, каждый день бьются, скатываясь с колеи, и стопорят весь проезд. Иначе потом не проехать, надо несколько км в объезд ехать», — рассказала местная жительница.
Омичи отказываются верить в сообщения администрации, ведь ситуация, по их мнению, меняется только на словах.
«Можно начинать смеяться? Сегодня коллегу вытаскивали из сугроба, который доблестные труженики УДХБ нагребли на обочинах на Левом». — рассказал омичка Наталья.
«Ну это уже за гранью реальности… За неделю 44,6 тысяч метров кубических. Те самосвалы, которые вывозят снег вмещают максимум 10 м³. То есть за неделю они сделали 4 460 рейсов куда-то за город. Мы все видели как они „кишели“ на улицах города?» — задается вопросом омич Алексей.
Напомним, что ранее в мэрии рассказали о планах по активной уборке снега на улицах 60 лет Победы, Крупская, Богдана Хмельницкого, на мосту 60-летия ВЛКСМ, Гагарина, Думская, Красный Путь, Булатова.