«Лжефакты и бездействие». Омичи рассказали о реальной ситуации с уборкой улиц города

Сегодня утром администрация сообщила об активной уборке снега с улиц Омска. Уточнялось, что за первые дни 2024 года дорожные службы вывезли с городских дорог порядка 44,6 тысяч кубометров снега. Однако такие цифры вызвали резонанс у жителей областного центра. Дело в том, что во многих районах тротуары и автомобильные дороги все еще засыпаны последствиями снегопада, что создает сильный дискомфорт.