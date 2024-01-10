Затронуло ТЦ и заправки. На Левом берегу Омска произошло масштабное отключение света

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Масштабное отключение на Левом берегу произошло сегодня, 10 января. С неполадками столкнулась и омская «Мега». Магазины торгового центра остались без освещения, ситуацию спасают только аварийные источники света.
Однако, как оказалось, они есть далеко не везде. Так, например, на фотографии, предоставленной Городу55 одним из посетителей, видно, что некоторые из магазинов одежды из-за отключения остались в полной темноте, едва можно разглядеть ближайшие стенды.
Кроме того, омичи рассказали и об отключении света на одной из заправок «Топлайн», также расположенной на Левом берегу.