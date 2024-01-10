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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

На Левом берегу Омска из-за масштабного отключения без света осталась «Мега»

Затронуло ТЦ и заправки. На Левом берегу Омска произошло масштабное отключение света

10 января 2024, 12:11
Фото: Город55

На Левом берегу Омска из-за масштабного отключения без света осталась «Мега»

Об этом Городу55 сообщили посетители торгового центра, сейчас от темноты спасает только аварийное освещение.

Масштабное отключение на Левом берегу произошло сегодня, 10 января. С неполадками столкнулась и омская «Мега». Магазины торгового центра остались без освещения, ситуацию спасают только аварийные источники света.

Однако, как оказалось, они есть далеко не везде. Так, например, на фотографии, предоставленной Городу55 одним из посетителей, видно, что некоторые из магазинов одежды из-за отключения остались в полной темноте, едва можно разглядеть ближайшие стенды.

Фото: Город55

Кроме того, омичи рассказали и об отключении света на одной из заправок «Топлайн», также расположенной на Левом берегу.

Фото: Город55
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