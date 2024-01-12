Готового решения нет. Хоценко рассказал о судьбе старого Омского кадетского корпуса

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
На сегодняшней пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко прокомментировал дальнейшую судьбу комплекса зданий Омского кадетского корпуса на улице Ленина.
Историческое здание в центре города в 2018 году признали аварийным и подлежащим сносу по результатам прежнего обследования. От предыдущей команды правительства губернатору досталось несколько вариантов, как можно использовать старые здания, в том числе и привлечение инвестора в лице компании «Брусники». О таком варианте Город55 подробно рассказывал в августе прошлого года.
Тема застройки территории корпуса, по словам губернатора, высосана из пальца. В случае привлечении инвестора, застройщику в обмен на реставрацию зданий кадетского корпуса просто могут передать земельный участок в другой части Омска. Окончательное решение на данный момент еще не принято.
«В этом году проведем полное исследование территории кадетского корпуса, исходя из результатов будем принимать решение. Давайте действовать поэтапно. Давайте обсуждать, но для этого надо понимать, что с ним происходит и в каком он состоянии на самом деле. Идей много, от казачьего кадетского корпуса или девичьего пансионата. Но опять же, готового принятого решения нет», — отметил губернатор.
Таким образом, существует три варианта восстановления пустующих зданий на Ленина — за областные средства, с привлечением инвестора или на средства федерального бюджета, если в кадетском корпусе разместят учебное заведение.