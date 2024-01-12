Готового решения нет. Хоценко рассказал о судьбе старого Омского кадетского корпуса

Историческое здание в центре города в 2018 году признали аварийным и подлежащим сносу по результатам прежнего обследования. От предыдущей команды правительства губернатору досталось несколько вариантов, как можно использовать старые здания, в том числе и привлечение инвестора в лице компании «Брусники». О таком варианте Город55 подробно рассказывал в августе прошлого года.