Отключение электричества

Пресс-конференция губернатора. Снежный плен. Внезапная тьма. Темы минувшей недели

Город очнулся от новогодних праздников: дороги вновь стоят в пробках, а общественная и политическая жизнь Омска забурлила с новыми силами. Какие темы уходящей недели стали самыми резонансными — в подборке Города55.