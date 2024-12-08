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Отключение электричества

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2024
«На улице не лето»: сотни омичей на Левобережье остались без света и горячей воды
8 декабря, 03:58
Россияне столкнутся с отключением электричества из-за колоссального износа сетей
Системные проблемы с электричеством, как свидетельствуют данные «Системного оператора ЕЭС», есть на юге России, Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Сибири.
22 июля, 09:13
Вечер при свечах. Омичам пришлось сидеть без света шесть часов подряд
Электроснабжение отключили в одном из округов.
24 июня, 08:52
Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня
11 марта, 14:38
Куда звонить, если отключили свет в Омской области: номера телефонов экстренных служб
28 февраля, 04:27
Пресс-конференция губернатора. Снежный плен. Внезапная тьма. Темы минувшей недели
Город очнулся от новогодних праздников: дороги вновь стоят в пробках, а общественная и политическая жизнь Омска забурлила с новыми силами. Какие темы уходящей недели стали самыми резонансными — в подборке Города55.
14 января, 10:31
«Будьте бдительны». Шнипко предупредил омичей о распространении фейков от его лица
11 января, 08:53
Повреждений не было. Стали известны подробности об отключении света в Омской области
На восстановление электричества потребовалось меньше двух часов.
11 января, 03:39
Масштабное отключение света, школы без еды и победа «Авангарда». Омск сегодня
10 января, 14:09
Да будет свет! Работа подстанции «Таврической» вернулась в обычный режим
10 января, 13:56
«Энергетики продолжают работу». В районы Омской области начал возвращаться свет
Об этом сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
10 января, 13:25
Берите трубки. Омичам напомнили, куда звонить при отключении света
10 января, 13:15
Хоценко поручил министру энергетики срочно выехать на вышедшую из строя подстанцию
10 января, 13:01
Потухший город. Известна причина отключения света в Омске
10 января, 12:37
Затронуло ТЦ и заправки. На Левом берегу Омска произошло масштабное отключение света
10 января, 12:11
2023
В омском «метро» внезапно отключился свет. Объясняем, почему
Через пару часов электроэнергию подали и переход вновь был освещен.
23 ноября 2023, 13:19
Смерть омича от бешенства, приговор экс-замминистра Степановой, скандал с МТС
19 ноября 2023, 10:14
Без света и воды. Черлак в Омской области на один день останется без услуг
В населенном пункте пройдут плановые работы на местной электростанции.
30 октября 2023, 05:59
Стало известно, почему в Омской области отключили свет
12 июля 2023, 09:01
Стрельба по дому, отключение электричества в ураган и отрубленная кисть. Омск за день
21 июня 2023, 14:30

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