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Дорожные пробки

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Октябрь
Снежный город: в вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки
29 октября, 12:25
Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки
25 октября, 12:11
В последний день рабочей недели на омских дорогах образовались 7-балльные пробки
18 октября, 12:46
В вечерний час-пик на многих участках Омска образовались километровые пробки
17 октября, 12:49
Спасение ребенка, череда магнитных бурь и пробки из-за дождя. Омск сегодня
10 октября, 15:27
«Все разучились рулить». Из-за дождя на омских дорогах образовались 9-балльные пробки
10 октября, 12:40
Сентябрь
В последний рабочий день недели на омских дорогах образовались 7-балльные пробки
27 сентября, 12:27
В час-пик на Левом берегу Омска образовались пробки из-за «трехсекундного» светофора
11 сентября, 13:27
Торопятся с линеек. В первый рабочий день осени Омск сковали 8-балльные пробки
2 сентября, 13:47
Август
Предвыходная классика. Вечером пятницы омские дороги сковали километровые пробки
16 августа, 12:24
Июль
Потоп и аварии. После мощного ливня на омских дорогах образовались 8-балльные пробки
17 июля, 11:41
Тонут в лужах. После мощного ливня омские дороги погрязли в 9-балльных пробках
11 июля, 13:20
Май
Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень
22 мая, 13:22
Не проехать. В вечерний час-пик омские дороги сковали 8-балльные пробки
17 мая, 12:36
Апрель
Не проехать. Вечером пятницы пробки на омских дорогах достигли 9 баллов
19 апреля, 12:19
В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые пробки
17 апреля, 13:56
Череда аварий. Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки
12 апреля, 12:43
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Масса аварий. Вечером пятницы омские дороги сковали 8-балльные пробки
5 апреля, 12:07
Март
Оттепель всему виной. Вечером пятницы омские дороги сковали километровые пробки
22 марта, 12:43

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