Прокуратура обязала мэра Шелеста незамедлительно разобраться с уборкой снега в Омске

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Во время обследования городских улиц прокуратура заметила явные нарушения законодательства по уборке, содержанию улично-дорожной сети в зимний период. На многих участках выявлено наличие уплотненного снега, а также снежного наката и валов.
Все эти обстоятельства усложняют движение автомобилей и пешеходов, сужают проезжую часть и тротуары. В связи с найденными нарушениями омский прокурор Павел Попов внес мэру города Сергею Шелесту представление.
«Устранение нарушений поставлено на контроль», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что ранее омичи массово пожаловались на отсутствие должной уборки после метели и рассказали, как обстоят дела на дорогах.