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Омская прокуратура потребовала решить проблему с уборкой улиц от снега

Прокуратура обязала мэра Шелеста незамедлительно разобраться с уборкой снега в Омске

11 января 2024, 14:41
Фото: 1MI

Омская прокуратура потребовала решить проблему с уборкой улиц от снега

Соответствующее представление градоначальнику внес прокурор Павел Попов.

Во время обследования городских улиц прокуратура заметила явные нарушения законодательства по уборке, содержанию улично-дорожной сети в зимний период. На многих участках выявлено наличие уплотненного снега, а также снежного наката и валов.

Все эти обстоятельства усложняют движение автомобилей и пешеходов, сужают проезжую часть и тротуары. В связи с найденными нарушениями омский прокурор Павел Попов внес мэру города Сергею Шелесту представление.

«Устранение нарушений поставлено на контроль», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что ранее омичи массово пожаловались на отсутствие должной уборки после метели и рассказали, как обстоят дела на дорогах.

«Лжефакты и бездействие». Омичи рассказали о реальной ситуации с уборкой улиц города
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#Снег#Омск#Омская область#Прокуратура#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#Вывоз снега#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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