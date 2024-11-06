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Новости об открытиях, исследованиях и изобретениях в Омске и стране, взаимодействие российской и мировой науки, информация об ученых и научных организациях.

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Ноябрь
Люди больше не нужны? Как «умные» технологии могут изменить бизнес в Омске
6 ноября, 11:22
Взрыв на Солнце: когда магнитные бури обрушатся на нас в ноябре
6 ноября, 04:48
На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность
6 ноября, 03:30
В годовщину Октябрьской революции омичей ждут природные катаклизмы
5 ноября, 03:05
Космос на груди: «Роскосмос» представил футболки омской «Ангарой»
На футболках изображена ракета «Ангара-А5», которая впервые взлетела 11 апреля 2024 года.
1 ноября, 11:25
Октябрь
Жить в комфорте. В Омске хотят построить кампус для студентов
Об этом решении рассказал глава региона в рамках рабочей поездки в столицу.
31 октября, 02:50
Гипертоникам не позавидуешь. В конце ноября Омскую область ждут природные катаклизмы
30 октября, 04:17
Не до сна. В Омской области всю ночь будет бушевать магнитная буря
28 октября, 14:06
Омская область заняла 17-е место в рейтинге научно-технического развития
28 октября, 03:38
Новая рабочая неделя начнется для омичей с погодной неприятности
27 октября, 06:25
На выходных на Омск обрушится новая неприятность
25 октября, 07:59
Отменить эволюцию? Омская епархия и педагоги высказались о запрете теории Дарвина
24 октября, 06:57
На следующей неделе омичей настигнет новая неприятность
19 октября, 05:42
«Нет больше таких мест»: на раскопках в центре Омска нашли монеты времен Достоевского
17 октября, 04:28
Из замов на повышение. Омское министерство науки и высшей школы возглавит Бари Хаиров
16 октября, 04:39
На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность
14 октября, 07:27
Дефицит витамина D в солнечном Омске: почему мы страдаем от него
12 октября, 16:57
Вспышка лихорадки Марбург: будет ли эпидемия в России и чем опасны летучие мыши
10 октября, 11:49
Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность
9 октября, 06:38
Партнеры и сотрудники «Газпромнефть-СМ» выступили на Научно-технической конференции
4 октября, 07:03

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