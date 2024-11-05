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Снегопад

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Ноябрь
Зима пришла? Омскую область в ближайшие дни заметет снегом
5 ноября, 06:59
На Омскую область обрушатся мощные морозы до -21
4 ноября, 02:30
Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске
2 ноября, 04:53
Октябрь
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
Снежный город: в вечерний час-пик омские дороги сковали 7-балльные пробки
29 октября, 12:25
Снегопад, дожди и гололед. Омск встал в 7-балльных пробках
29 октября, 03:24
Стало известно, когда в Омской области ляжет снег
24 октября, 07:35
На Омск надвигаются мощный снежный циклон и похолодание
24 октября, 03:33
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
На Омск обрушится мощный дождь со снегом и опустится туман
19 октября, 05:05
Омскую область накроет мощный снегопад
17 октября, 05:49
Жители Омска тратят на подготовку авто к зиме около 18 тысяч рублей
Жители сообщили, сколько они готовы инвестировать в свой автомобиль для подготовки к зиме.
16 октября, 02:42
В Омской области резко похолодает до -10 градусов, регион завалит снегом
16 октября, 02:05
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
Более 600 омичей получили травмы из-за гололеда на улицах
Такие данные приводит региональный Минздрав, больше всего обращений поступило в городскую больницу №1.
14 октября, 15:25
На Омскую область обрушится мощнейший в России снежный циклон
14 октября, 09:45
Кадровые перестановки, внезапный холод и отключения воды. Главные темы недели
13 октября, 11:18
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Из-за снегопада в омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения
11 октября, 13:06
Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
11 октября, 07:18

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