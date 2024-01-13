Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Виктор Вексельберг достроит аэропорт Омск-Федоровка за 42 млрд рублей

Аэропорт Омск-Федоровка за 42 млрд рублей достроит миллиардер Виктор Вексельберг

13 января 2024, 09:08
Фото: 1MI

Виктор Вексельберг достроит аэропорт Омск-Федоровка за 42 млрд рублей

Сумму, которую планируется инвестировать в проект, на пресс-конференции назвал Виталий Хоценко.

Источник Города55 рассказал, что реализацией проекта аэропорта Омск-Федоровка займется ООО «Омскаэроинвест», принадлежащее миллиардеру Виктору Вексельбергу. Уставной капитал общества — 1 миллион рублей.

Отметим, что «Омскаэроинвест» ведет к миллиардеру через еще две крупные компании — АО «Аэропорт Кольцово» и ООО «Ренова-Холдинг Рус», именно поэтому вопрос, кто именно будет заниматься проектом, окончательно неясен. Структуры Вексельберга сотрудничают с правительством региона на условиях государственно-частного партнерства.

Как стало известно вчера, на проект планируется потратить около 42 млрд рублей. Сейчас вопрос строительства проходит стадию согласования, примерный срок реализации задуманного — 5 лет.

Хоценко рассказал о перспективах и проекте строительства аэропорта Омск-Федоровка
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Аэропорт#Проект#Новости#Омский аэропорт#Проекты#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Посмотрим на весну. Хоценко высказался о смене регионального оператора в Омске
Вчера, 11:59
Хоценко рассказал о перспективах и проекте строительства аэропорта Омск-Федоровка
Вчера, 12:17
Лолита высказалась об отмене своего концерта в Омске
Сегодня, 05:34
Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении стаи собак на ребенка в Омске
Сегодня, 04:37
«А-ля суп». Ученики одной из омских школ пожаловались на еду в столовой
Сегодня, 07:28
Больше суток без воды. В омском селе к новому водопроводу не подключили часть жителей
Сегодня, 03:45