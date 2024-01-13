Аэропорт Омск-Федоровка за 42 млрд рублей достроит миллиардер Виктор Вексельберг

Отметим, что «Омскаэроинвест» ведет к миллиардеру через еще две крупные компании — АО «Аэропорт Кольцово» и ООО «Ренова-Холдинг Рус», именно поэтому вопрос, кто именно будет заниматься проектом, окончательно неясен. Структуры Вексельберга сотрудничают с правительством региона на условиях государственно-частного партнерства.