Виталий Хоценко рассказал о планах развития Омской области в сфере науки

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На пресс-коференции с журналистами, которая проходит сегодня, 12 января, Виталий Хоценко рассказал о планах и развитии Омской области в научной сфере.
«Исторически получилось, что Омская область развивалась как промышленный и сельскохозяйственный центр, „большая“ наука была больше сосредоточена в Новосибирске и Томске. Сегодня мы максимально стараемся сделать так, чтобы вузы вместе с нашим промышленным комплексом создавали и решали новые инженерные задачи», — отметил губернатор.
Также глава региона высказался о планах по развитию научно-образовательного центра мирового уровня в городе. Губернатор предполагает, что этот проект получит федеральную поддержку и будет расти.
«Что касается научно-образовательного центра мирового уровня. Он был создан в 2020 году, но никогда не получат федеральных средств. Сейчас же мы подаемся на федеральные средства и имеем большие шансы победить. Есть высокая вероятность, что мы получим эти средства на новые направления. Что касается передовой инженерной школы, по сути, это соглашение, которое заключают промышленные компании с вузами. Я лично приезжал на защиту в ОмГТУ. Сегодня мы смотрим, в каких направлениях можно создать новые передовые школы, у нас есть большие проекты»