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На пресс-конференции Виталий Хоценко рассказал о научном развитии Омской области

Виталий Хоценко рассказал о планах развития Омской области в сфере науки

12 января 2024, 11:48
Фото: Пресс-конференция Виталия Хоценко

На пресс-конференции Виталий Хоценко рассказал о научном развитии Омской области

Губернатор ответил на вопрос о создании в городе научно-образовательного центра мирового уровня, а также затронул тему передовой инженерной школы в ОмГТУ.

На пресс-коференции с журналистами, которая проходит сегодня, 12 января, Виталий Хоценко рассказал о планах и развитии Омской области в научной сфере.

«Исторически получилось, что Омская область развивалась как промышленный и сельскохозяйственный центр, „большая“ наука была больше сосредоточена в Новосибирске и Томске. Сегодня мы максимально стараемся сделать так, чтобы вузы вместе с нашим промышленным комплексом создавали и решали новые инженерные задачи», — отметил губернатор.

Также глава региона высказался о планах по развитию научно-образовательного центра мирового уровня в городе. Губернатор предполагает, что этот проект получит федеральную поддержку и будет расти.

«Что касается научно-образовательного центра мирового уровня. Он был создан в 2020 году, но никогда не получат федеральных средств. Сейчас же мы подаемся на федеральные средства и имеем большие шансы победить. Есть высокая вероятность, что мы получим эти средства на новые направления. Что касается передовой инженерной школы, по сути, это соглашение, которое заключают промышленные компании с вузами. Я лично приезжал на защиту в ОмГТУ. Сегодня мы смотрим, в каких направлениях можно создать новые передовые школы, у нас есть большие проекты»
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