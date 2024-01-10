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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Хоценко сообщил, что на вышедшей из строя подстанции уже ведется активная работа

Хоценко поручил министру энергетики срочно выехать на вышедшую из строя подстанцию

10 января 2024, 13:01
Фото: 1MI

Хоценко сообщил, что на вышедшей из строя подстанции уже ведется активная работа

Губернатор рассказал о положении дел на подстанции «Таврической», из-за которой треть Омской области осталась без света.

Хоценко обратился к жителям региона в своем телеграм-канале. Губернатор сообщил, что ситуация на подстанции, где сработала аварийная защита, находится под контролем. Сейчас на объекте уже ведутся работы.

Глава региона также поручил министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимиру Шнипко срочно выехать на подстанцию для личного контроля за ситуацией.

«Поступила информация, что на питающем энергетическом центре подстанции „Таврическая“ сработала аварийное отключение. Сегодня часть объектов области находится без электроснабжения, в том числе часть районов города Омска. Поручил министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса срочно выехать на объект. Энергетики уже работают на подстанции. Буду держать в курсе, в целом, ситуация под контролем. Мы сейчас резервом добавим дизельные электростанции на котельные. Надеюсь, конечно, что они не понадобятся, но на всякий случай резерв будем иметь», — рассказал Виталий Хоценко.

Ранее Город55 писал об отключении света в омской «Меге».

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