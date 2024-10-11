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Posted 11 октября, 15:04

Published 11 октября, 15:04

Modified 11 октября, 15:08

Updated 11 октября, 15:08

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Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня

11 октября 2024, 15:04
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске выпал первый снег, прихватив с собой гололед и дождь

Сегодня утром Омск покрылся снежной пеленой. Но красота первого снега омрачилась рядом факторов: из-за погоды в городе взлетели цены на такси, на проезжих частях образовался гололед и случились десятки аварий. Кроме того, престали работать электросамокаты, а в парке аттракционов остановили колесо обозрения.

Гололед и сильный ветер. Первый снег встретил омичей похолоданием и непогодой
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Новость №2. В омском аэропорту из-за снега и ветра массово задержали самолеты

Еще одно последствие снегопада — массовая задержка самолетов. Все лайнеры вылетели из омского аэропорта в пункты назначения с большим опозданием. Среди опоздавших оказались самолеты, державшие путь в Минеральные воды, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Горно-Алтайск.

Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
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Новость №3. В ЗАГСе назвали самые редкие имена для детей

В ЗАГСе опубликовали список имен, которые жители Омской области выбирают для своих детей. Тройка самых популярных имен осталась неизменной как у мальчиков, так и у девочек. В первом случае в нее вошли имена Михаил, Артем и Александр, а во втором — София, Анна и Ева. Одними из самых редких имен стали женские Нурай, Божена и Айниса и мужские Гаспар, Адилет и Хан.

Хан, Гаспар и Нурай. Какие имена омичи выбирают для свои детей
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