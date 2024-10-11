Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня

Posted 11 октября, 15:04
Published 11 октября, 15:04
Modified 11 октября, 15:08
Updated 11 октября, 15:08
Новость №1. В Омске выпал первый снег, прихватив с собой гололед и дождь
Сегодня утром Омск покрылся снежной пеленой. Но красота первого снега омрачилась рядом факторов: из-за погоды в городе взлетели цены на такси, на проезжих частях образовался гололед и случились десятки аварий. Кроме того, престали работать электросамокаты, а в парке аттракционов остановили колесо обозрения.
Новость №2. В омском аэропорту из-за снега и ветра массово задержали самолеты
Еще одно последствие снегопада — массовая задержка самолетов. Все лайнеры вылетели из омского аэропорта в пункты назначения с большим опозданием. Среди опоздавших оказались самолеты, державшие путь в Минеральные воды, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Горно-Алтайск.
Новость №3. В ЗАГСе назвали самые редкие имена для детей
В ЗАГСе опубликовали список имен, которые жители Омской области выбирают для своих детей. Тройка самых популярных имен осталась неизменной как у мальчиков, так и у девочек. В первом случае в нее вошли имена Михаил, Артем и Александр, а во втором — София, Анна и Ева. Одними из самых редких имен стали женские Нурай, Божена и Айниса и мужские Гаспар, Адилет и Хан.