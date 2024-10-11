Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня

В ЗАГСе опубликовали список имен, которые жители Омской области выбирают для своих детей. Тройка самых популярных имен осталась неизменной как у мальчиков, так и у девочек. В первом случае в нее вошли имена Михаил, Артем и Александр, а во втором — София, Анна и Ева. Одними из самых редких имен стали женские Нурай, Божена и Айниса и мужские Гаспар, Адилет и Хан.