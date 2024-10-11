gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 13:06

Published 11 октября, 13:06

Modified 11 октября, 13:10

Updated 11 октября, 13:10

Из-за снегопада в омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения

Из-за снегопада в омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения

11 октября 2024, 13:06
Фото: 1MI
О прекращении работы аттракциона омичей предупредили в соцсетях парка.

Из-за снегопада, который накрыл улицы Омска утром и продолжается до сих пор, в парке «Вокруг света» приостановило работу колесо обозрения. Об этом омичей и гостей города предупредили в соцсетях.

«Уважаемые гости парка, к сожалению, аттракцион „Колесо обозрения“ временно не работает из-за погодных условий! Мы внимательно следим за температурным режимом и прогнозом погоды, обязательно расскажем, если что-то изменится», — написали в пресс-службе парка.

Ранее Город55 публиковал «снежный» фоторепортаж с омских улиц, где приближение зимы ощущается сильнее всего.

Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Новости#Колесо обозрения#Вокруг света#Парк вокруг света#Колесо
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика