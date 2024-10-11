Из-за снегопада в омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения

Posted 11 октября, 13:06
Published 11 октября, 13:06
Modified 11 октября, 13:10
Updated 11 октября, 13:10
Из-за снегопада, который накрыл улицы Омска утром и продолжается до сих пор, в парке «Вокруг света» приостановило работу колесо обозрения. Об этом омичей и гостей города предупредили в соцсетях.
«Уважаемые гости парка, к сожалению, аттракцион „Колесо обозрения“ временно не работает из-за погодных условий! Мы внимательно следим за температурным режимом и прогнозом погоды, обязательно расскажем, если что-то изменится», — написали в пресс-службе парка.
Ранее Город55 публиковал «снежный» фоторепортаж с омских улиц, где приближение зимы ощущается сильнее всего.