«Скоро выставят снегоходы»: электросамокаты стали недоступны для омичей

Posted 11 октября, 06:19
Published 11 октября, 06:19
Modified 11 октября, 06:23
Updated 11 октября, 06:23
Утром в пятницу, 11 октября, Омск накрыл первый снегопад. Для одних белые хлопья стали поводом вспомнить, что уже через два с половиной месяца наступит новый год, для других — задаться вопросом «Куда вы едете на летней резине?». Традиционно из-за погодного сюрприза город встал в больших пробках, особенно на Левом берегу. С 8 утра заторы наблюдаются на улицах Волгоградской, Степанца, 70 лет Октября, Енисейской, на Ленинградском мосту, метромосту. Подробностями о ситуации на дорогах рассказывают водители и пассажиры в навигационных приложениях. Некоторые в этот момент завидуют карасям, кто-то — радуется, что опаздывает на пару. Самые смешные комментарии омичей в пробках мы собрали в нашем материале.
Еще недавно добраться до нужного места без пробок можно было с помощью электросамокатов. Действительно, этот транспорт многих выручал. Но какова судьба желтых самокатов Whoosh после первого выпавшего снега? Город55 узнал в компании.
В сервисе кикшеринга сообщили, что пользователи не смогут арендовать электросамокаты в пятницу из-за снегопада. Этот транспорт не боится холода и влаги, поэтому они все еще остаются на улицах, однако находятся в режиме паузы. Уведомление об этом пользователи получили в приложении сервиса.
«Как только в течение дня или завтра температура повысится и снег на улицах растает, возможность поездок вернется. В ближайшие дни синоптики обещают потепление и солнечную погоду, поэтому пока сезон не заканчиваем, будем контролировать ситуацию при помощи режимов паузы. А когда поймем, что снег днем уже не тает и потепления до весны не будет, самокаты уйдут на зимние каникулы», — добавили в Whoosh.
В социальных сетях эта информация разделила омичей на два лагеря: кто-то обрадовался новости, кто-то — нашел в этом повод пошутить. Публикуем мнения горожан.
«Пора на зимний инвентарь переходить: лыжи и палки»;
«Вот и хорошо, совсем убрали бы! Сколько случаев, пользуются все, кому не лень»;
«Скоро снегоходы выставят вместо самокатов»;
«Во всем равновесие, отсутствие самокатчиков компенсируется водятлами на лысой резине»;
«Хоть какая-то польза от зимы».
Напомним, что за последние несколько месяцев в Омске произошло два неприятных инцидента с электросамокатами — в обоих случаях их выбросили в реку. В связи с этим Город55 узнал за что и на какую сумму могут оштрафовать пользователей этого транспорта. Подробнее читайте в нашем материале.