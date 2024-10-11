«Скоро выставят снегоходы»: электросамокаты стали недоступны для омичей

Утром в пятницу, 11 октября, Омск накрыл первый снегопад. Для одних белые хлопья стали поводом вспомнить, что уже через два с половиной месяца наступит новый год, для других — задаться вопросом «Куда вы едете на летней резине?». Традиционно из-за погодного сюрприза город встал в больших пробках, особенно на Левом берегу. С 8 утра заторы наблюдаются на улицах Волгоградской, Степанца, 70 лет Октября, Енисейской, на Ленинградском мосту, метромосту. Подробностями о ситуации на дорогах рассказывают водители и пассажиры в навигационных приложениях. Некоторые в этот момент завидуют карасям, кто-то — радуется, что опаздывает на пару. Самые смешные комментарии омичей в пробках мы собрали в нашем материале.