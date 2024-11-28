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Самолеты

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Ноябрь
Новый министр транспорта Омской области высказался о запуске самолета в Тару
Андрей Хафизов поставил под вопрос необходимость запуска такого рейса.
28 ноября, 13:06
Прощание с самокатами, обледеневший самолет и дело московской школьницы. Омск сегодня
2 ноября, 15:16
В небе над Москвой обледенел самолет, летевший из Омска
2 ноября, 13:17
Октябрь
Обдают мощной струей. Омский аэропорт показал, как обрабатывают самолеты
29 октября, 06:12
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
Пилот самолета поделился видами Омска с высоты птичьего полета
17 октября, 12:24
Задержки самолетов и режим НМУ. В Омске рабочая неделя началась с густого тумана
14 октября, 04:50
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Этой зимой омичи смогут летать на Пхукет прямыми рейсами
Рейсы между Омском и Таиландом будет обслуживать авиакомпании AZUR air.
8 октября, 12:24
В омском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Барнаула в Сочи
3 октября, 12:09
Отправляют в другие аэропорты. Самолеты из Омска не смогли сесть в Казани
3 октября, 07:07
Сентябрь
Технические проблемы. Сразу два самолета с омичами на борту столкнулись с неполадками
29 сентября, 04:25
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
6 сентября, 06:54
Август
Мастерство высшего пилотажа. В Омск вновь заглянут «Стрижи»
26 августа, 02:42
Сильный туман. В омском аэропорту задержали шесть рейсов
22 августа, 02:42
Не пугаться звуков самолетов. В Омск заглянут «Стрижи»
20 августа, 02:46
Обрушение дома, экстренная посадка лайнера и квартира с винным погребом. Омск сегодня
9 августа, 14:39
По старинке. В Омске открыли продажу билетов на самолет в Усть-Ишим
8 августа, 14:44
ДТП с прицепом для пони, пропажа самолета и жизнь без газа. Омск сегодня
6 августа, 14:29

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