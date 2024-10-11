В Омске неблагоприятные погодные условия привели к резкому росту числа ДТП

Posted 11 октября, 11:48
Published 11 октября, 11:48
Modified 11 октября, 11:56
Updated 11 октября, 11:56
В Омске было зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Помимо этого, на территории региона произошло 12 автоаварий, в которых пострадали люди. Мониторингом дорожной обстановки как в областном центре, так и на загородных дорогах занимаются сотрудники Госавтоинспекции.
В связи с ухудшением погодных условий, участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется скорректировать своё поведение. Неблагоприятные погодные условия, такие как снегопады, гололёд и плохая видимость, значительно увеличивают риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах.
Ранее Город55 сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в Омске утром, все рейсы из омского аэропорта вылетели с задержкой. Сильный гололед и дождь со снегом стали причиной сбоев в работе воздушного транспорта.