В Омске неблагоприятные погодные условия привели к резкому росту числа ДТП

В Омске было зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Помимо этого, на территории региона произошло 12 автоаварий, в которых пострадали люди. Мониторингом дорожной обстановки как в областном центре, так и на загородных дорогах занимаются сотрудники Госавтоинспекции.