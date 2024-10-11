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Posted 11 октября, 11:48

Published 11 октября, 11:48

Modified 11 октября, 11:56

Updated 11 октября, 11:56

В Омске из-за гололеда за полдня произошло почти 80 ДТП

В Омске неблагоприятные погодные условия привели к резкому росту числа ДТП

11 октября 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney

В Омске из-за гололеда за полдня произошло почти 80 ДТП

В Омске зафиксировано 77 ДТП с материальным ущербом, а в регионе произошло 12 аварий с пострадавшими.

В Омске было зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Помимо этого, на территории региона произошло 12 автоаварий, в которых пострадали люди. Мониторингом дорожной обстановки как в областном центре, так и на загородных дорогах занимаются сотрудники Госавтоинспекции.

В связи с ухудшением погодных условий, участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется скорректировать своё поведение. Неблагоприятные погодные условия, такие как снегопады, гололёд и плохая видимость, значительно увеличивают риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

Ранее Город55 сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в Омске утром, все рейсы из омского аэропорта вылетели с задержкой. Сильный гололед и дождь со снегом стали причиной сбоев в работе воздушного транспорта.

Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
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#Екатерина Тараленко#ДТП#Погода#Омск#Омская область#Гололед#Новости#Госавтоинспекция#Снегопады
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