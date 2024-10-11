Гололед и сильный ветер. Первый снег встретил омичей похолоданием и непогодой

Что касается погоды на выходные, 12 октября ночью возможен небольшой снег, а днем осадки маловероятны. Обещают сильный ветер, с порывами до 15-20 м/с в отдельных районах. Температура ночью опустится до -4…-9°, а днем поднимется до -1…+4°. На дорогах возможна гололедица.



13 октября погода будет более стабильной, без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с ночью и 5-10 м/с днем. Температура воздуха ночью опустится до -6…-11°, а днем немного поднимется до -1…+4°.