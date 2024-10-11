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Posted 11 октября, 03:06

Published 11 октября, 03:06

Modified 11 октября, 05:05

Updated 11 октября, 05:05

В Омске выпал первый снег, прихватив с собой гололед и дождь

Гололед и сильный ветер. Первый снег встретил омичей похолоданием и непогодой

11 октября 2024, 03:06
Фото: gorod55.ru

В Омске выпал первый снег, прихватив с собой гололед и дождь

Выходные в Омске будут прохладными, ветреными и с мокрым снегом.

Сегодня, 11 октября, в Омске сильно похолодало, на дорогах образовался транспортный коллапс из-за гололеда и снега с дождем. Белой изморозью покрылись машины, дороги и все на улице.

Утром омичи увидели снег из своих оконУтром омичи увидели снег из своих окон
Утром омичи увидели снег из своих окон. Фото: gorod55.ru

По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха составит -2…+3° градуса. Местами обещают дождь, переходящий в снег, гололед, отложения в виде мокрого снега, сильную гололедицу на дорогах.

Машины оказались покрыты ледяной коркой, которую очень сложно счищатьМашины оказались покрыты ледяной коркой, которую очень сложно счищать
Машины оказались покрыты ледяной коркой, которую очень сложно счищатьМашины оказались покрыты ледяной коркой, которую очень сложно счищать
Машины оказались покрыты ледяной коркой, которую очень сложно счищать. Фото: gorod55.ru

В соцсетях омичи гадают, начинать ли «переобувать» свои автомобили. Ведь если сделать это сейчас, то снег еще может растаять. Как оказалось, многие омичи уже успели это сделать и готовы к капризам погоды.

Видео: gorod55.ru.

Что касается погоды на выходные, 12 октября ночью возможен небольшой снег, а днем осадки маловероятны. Обещают сильный ветер, с порывами до 15-20 м/с в отдельных районах. Температура ночью опустится до -4…-9°, а днем поднимется до -1…+4°. На дорогах возможна гололедица.

13 октября погода будет более стабильной, без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с ночью и 5-10 м/с днем. Температура воздуха ночью опустится до -6…-11°, а днем немного поднимется до -1…+4°.

Из-за серьезной непогоды многие омичи решили воспользоваться правом остаться дома и поработать там.Из-за серьезной непогоды многие омичи решили воспользоваться правом остаться дома и поработать там.
Из-за серьезной непогоды многие омичи решили воспользоваться правом остаться дома и поработать там.. Фото: gorod55.ru

Напомним, что из-за резкой смены погоды в Омске значительно выросли цены на такси.

Ветер и дождь с гололедом. В Омске из-за непогоды подскочили цены на такси
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#Кристина Антоносян#Видео#Погода#Снег#Омск#Омская область#Россия#Гололед#Новости#Дождь#Синоптики
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