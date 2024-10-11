Гололед и сильный ветер. Первый снег встретил омичей похолоданием и непогодой

Posted 11 октября, 03:06
Published 11 октября, 03:06
Modified 11 октября, 05:05
Updated 11 октября, 05:05
Сегодня, 11 октября, в Омске сильно похолодало, на дорогах образовался транспортный коллапс из-за гололеда и снега с дождем. Белой изморозью покрылись машины, дороги и все на улице.
По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха составит -2…+3° градуса. Местами обещают дождь, переходящий в снег, гололед, отложения в виде мокрого снега, сильную гололедицу на дорогах.
В соцсетях омичи гадают, начинать ли «переобувать» свои автомобили. Ведь если сделать это сейчас, то снег еще может растаять. Как оказалось, многие омичи уже успели это сделать и готовы к капризам погоды.
Что касается погоды на выходные, 12 октября ночью возможен небольшой снег, а днем осадки маловероятны. Обещают сильный ветер, с порывами до 15-20 м/с в отдельных районах. Температура ночью опустится до -4…-9°, а днем поднимется до -1…+4°. На дорогах возможна гололедица.
13 октября погода будет более стабильной, без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с ночью и 5-10 м/с днем. Температура воздуха ночью опустится до -6…-11°, а днем немного поднимется до -1…+4°.
Напомним, что из-за резкой смены погоды в Омске значительно выросли цены на такси.