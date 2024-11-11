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Задержка самолета

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Ноябрь
Километровые пробки, новый тренер «Авангарда» и задержки самолетов. Омск сегодня
11 ноября, 13:53
Октябрь
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Сентябрь
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
Август
Прождали 7,5 часов. В омском аэропорту задержали рейс в Москву
5 августа, 07:35
Июль
Самолет, летевший из Салехарда в Омск, вынужденно сел в Тюмени
23 июля, 13:44
Ушли на запасные аэродромы. Из-за тумана в Омске не смогли сесть шесть самолетов
20 июля, 04:51
В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи
4 июля, 06:55
Только ждать. В Омске на несколько часов задержали сразу несколько рейсов в Сочи
Один из рейсов отложили на семь часов.
3 июля, 10:23
Отложили рейс на сутки. После концерта в Омске Тимати не смог улететь в Москву
1 июля, 04:31
Июнь
Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня
7 июня, 14:40
Апрель
В самолете рейса Москва-Омск сработало предупреждение о столкновении с землей
Предупреждение сработало в самолетах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» сегодня утром, когда в Омске наблюдался густой туман.
5 апреля, 08:49
До пяти часов ожидания. Из-за тумана в омском аэропорту задержали восемь рейсов
5 апреля, 03:11
Март
Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня
27 марта, 14:37
Февраль
Разберут детали. Прокуратура занялась историей с поломкой самолета в омском аэропорту
19 февраля, 10:09
Ждать девять часов. В Омске сломался самолет, который должен был вылететь в Москву
Пассажиров отвезет в столицу другой лайнер, но намного позже, чем планировалось.
19 февраля, 08:25
Декабрь 2023
«2 часа сидим в самолете». Из-за непогоды в омском аэропорту задержали 9 авиарейсов
29 декабря 2023, 04:55
Ноябрь 2023
Один отменен. Во время тумана в омском аэропорту задержали сразу восемь рейсов
Самая длительная задержка составляет пять часов.
30 ноября 2023, 05:43
Планы сорваны. В Омске задержали три внутренних авиарейса и ночной вылет на Пхукет
Больше всего ждать пришлось пассажиров, которые планировали полететь из Омска в Таиланд.
26 ноября 2023, 09:02
Виноват туман. В Омске задержали несколько рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи
Практически все самолеты вылетели до места назначения, но один еще ждет своего отправления.
13 ноября 2023, 06:05

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