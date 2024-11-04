gorod55.ru
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Погода осенью

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Ноябрь
Омичей призвали аккуратно ездить по трассам из-за опасной погоды
4 ноября, 10:06
Октябрь
Мощный снегопад, автобусы для иностранцев и снос аварийного дома. Омск сегодня
29 октября, 14:08
Доставайте пуховики. Совсем скоро Омскую область накроет череда снегопадов
28 октября, 14:37
Омичей предупредили об изменении погоды в ближайшие дни
25 октября, 13:31
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Рейтинг колоний, приближение зимы и подорожание газа. Омск сегодня
9 октября, 15:19
Отмена автобусов, увольнение из-за отпуска и возвращение лета. Омск сегодня
7 октября, 14:25
Победа «Авангарда», разруха на прощание и осень по-зимнему. Омск сегодня
5 октября, 14:32
Сентябрь
Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня
26 сентября, 15:21
Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня
25 сентября, 14:25
Поражение «Авангарда», подозрительные орехи и первый снег. Омск сегодня
24 сентября, 15:27
Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня
17 сентября, 15:01
До -5 в приземном слое. Синоптики предупредили омичей о резком похолодании
6 сентября, 06:03
Первая победа «Авангарда», путешествие по Сибири и возвращение лета. Омск сегодня
5 сентября, 15:34
Включение отопления, осень по-зимнему и «Газель» под землей. Омск сегодня
3 сентября, 14:51
Март
Без сюрпризов. Синоптики сделали предварительный прогноз погоды на лето в Омске
29 марта, 08:53
Ноябрь 2023
Красная икра, рухнувшее перекрытие и мощный циклон. Омск сегодня
24 ноября 2023, 13:49
Мощный циклон. На выходных омичей ждет опасное ухудшение погодных условий
24 ноября 2023, 10:12
Ветер и снег. Стало известно, что потепление не задержится в Омской области надолго
22 ноября 2023, 13:37
Выше нормы. Синоптики назвали причину непривычно теплого ноября в Омской области
17 ноября 2023, 11:14

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