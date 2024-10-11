Хан, Гаспар и Нурай. Какие имена омичи выбирают для свои детей

Для девочек омичи чаще всего выбирают имя София, оно лидирует по частотности с начала месяца. На втором месте оказалось имя Анна, а на третьем — Ева. Среди мужских имен тройка также осталась прежней, самыми популярными стали Михаил, Артем и Александр.