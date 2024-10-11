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Posted 11 октября, 14:19

Published 11 октября, 14:19

Modified 11 октября, 14:22

Updated 11 октября, 14:22

Иллюстрация

Хан, Гаспар и Нурай. Какие имена омичи выбирают для свои детей

11 октября 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Жители Омской области выбирают для новорожденных как редкие, так и популярные имена.

В ЗАГСе опубликовали список имен, которые жители Омской области выбирают для своих детей. В него вошли как редкие, так и популярные имена.

Для девочек омичи чаще всего выбирают имя София, оно лидирует по частотности с начала месяца. На втором месте оказалось имя Анна, а на третьем — Ева. Среди мужских имен тройка также осталась прежней, самыми популярными стали Михаил, Артем и Александр.

А вот список редких имен претерпел заметные изменения. Так, в этом месяце в Омской области родились девочки с именами Нурай, Божена и Айниса. Мальчиков также нарекали необычными именами, среди них Гаспар, Адилет и Хан.

Фото: ЗАГС
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дети#Новости#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Женские имена#Мужские имена#Необычные имена#Популярные имена
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