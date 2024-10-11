Хан, Гаспар и Нурай. Какие имена омичи выбирают для свои детей

Posted 11 октября, 14:19
Published 11 октября, 14:19
Modified 11 октября, 14:22
Updated 11 октября, 14:22
В ЗАГСе опубликовали список имен, которые жители Омской области выбирают для своих детей. В него вошли как редкие, так и популярные имена.
Для девочек омичи чаще всего выбирают имя София, оно лидирует по частотности с начала месяца. На втором месте оказалось имя Анна, а на третьем — Ева. Среди мужских имен тройка также осталась прежней, самыми популярными стали Михаил, Артем и Александр.
А вот список редких имен претерпел заметные изменения. Так, в этом месяце в Омской области родились девочки с именами Нурай, Божена и Айниса. Мальчиков также нарекали необычными именами, среди них Гаспар, Адилет и Хан.