Ветер и дождь с гололедом. В Омске из-за непогоды подскочили цены на такси

Posted 11 октября, 02:37
Published 11 октября, 02:37
Modified 11 октября, 05:11
Updated 11 октября, 05:11
Сегодня утром, 11 октября, в Омске серьезно похолодало: температура воздуха утром составляет до -3 градусов. Из-за резкого похолодания и дождей дороги по всему городу покрылись наледью, машины омичей сковало ледяной коркой, а стоимость такси выросла в несколько раз.
По данным на 8 утра, стоимость поездки из городка Нефтяников до метромоста составляет от 900 рублей в любых тарифах. С Левого берега до центра можно добраться за 700 рублей. От Амура до центра такси стоит около 600 рублей.
Сегодня температура воздуха днем составит -2…+3° градуса, синоптики прогнозируют усиление гололедицы, дождь и снег.