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Posted 11 октября, 02:37

Published 11 октября, 02:37

Modified 11 октября, 05:11

Updated 11 октября, 05:11

В Омске из-за снега и гололедицы резко выросли цены на такси

Ветер и дождь с гололедом. В Омске из-за непогоды подскочили цены на такси

11 октября 2024, 02:37
Фото: gorod55.ru

В Омске из-за снега и гололедицы резко выросли цены на такси

Погода будет такой весь день, незначительное потепление ожидается лишь днем.

Сегодня утром, 11 октября, в Омске серьезно похолодало: температура воздуха утром составляет до -3 градусов. Из-за резкого похолодания и дождей дороги по всему городу покрылись наледью, машины омичей сковало ледяной коркой, а стоимость такси выросла в несколько раз.

Машины омичей покрыты слоем изморози, а такси стоит очень дорогоМашины омичей покрыты слоем изморози, а такси стоит очень дорого
Машины омичей покрыты слоем изморози, а такси стоит очень дорого. Фото: gorod55.ru

По данным на 8 утра, стоимость поездки из городка Нефтяников до метромоста составляет от 900 рублей в любых тарифах. С Левого берега до центра можно добраться за 700 рублей. От Амура до центра такси стоит около 600 рублей.

Стоимость такси во всех агрегаторах резко вырослаСтоимость такси во всех агрегаторах резко выросла
Стоимость такси во всех агрегаторах резко вырослаСтоимость такси во всех агрегаторах резко выросла
Стоимость такси во всех агрегаторах резко вырослаСтоимость такси во всех агрегаторах резко выросла
Стоимость такси во всех агрегаторах резко выросла. Фото: gorod55.ru

Сегодня температура воздуха днем составит -2…+3° градуса, синоптики прогнозируют усиление гололедицы, дождь и снег.

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#Кристина Антоносян#Погода#Омск#Такси#Цены#Гололед#Новости#Дождь#Наледь#Машины#Холод
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