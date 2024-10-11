Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы

Самолет в Шереметьево задержался еще дольше. Рейс DP6522 авиакомпании «Победа» должен был вылететь в 05:05, но фактическое время отправления составило 07:16. Также рейс СУ1763 от «Аэрофлота», который был запланирован на 05:50, вылетел в 06:36.