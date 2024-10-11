Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы

Posted 11 октября, 07:18
Published 11 октября, 07:18
Modified 11 октября, 07:26
Updated 11 октября, 07:26
Сегодня утром, 11 октября, все самолеты в омском аэропорту вылетели с большими задержками. Вероятно, это связано с неблагополучными погодными условиями. Утром во всем городе наблюдался сильный гололед, в городе шел дождь со снегом.
Так, рейс в Минеральные Воды (ИН1619, авиакомпания «Ред Вингс») вылетел с небольшим опозданием: вместо запланированных 05:00, самолет поднялся в воздух в 05:35.
Самолет в Шереметьево задержался еще дольше. Рейс DP6522 авиакомпании «Победа» должен был вылететь в 05:05, но фактическое время отправления составило 07:16. Также рейс СУ1763 от «Аэрофлота», который был запланирован на 05:50, вылетел в 06:36.
Рейс в Санкт-Петербург (Пулково) КЛ308 от «Северного Ветра» вылетел в 06:12 вместо 05:20 часов.
Еще один рейс в Москву (Домодедово), У6388 от «Уральских авиалиний», также столкнулся с задержкой: запланированный вылет в 06:30 состоялся только в 10:25.
Рейс С75344 до Новосибирска (Толмачево) вылетел с небольшим опозданием — фактическое время отправления составило 10:03 вместо 10:00.
Рейс ЮВ626 до Горно-Алтайска от авиакомпании «ЮВТ Аэро» вылетел с задержкой в 9 минут, поднявшись в воздух в 12:39 вместо запланированных 12:30.
Как уже писал Город55, сегодня также отменили рейс из Омска в Усть-Ишим. Его перенесли на субботу, 12 октября.