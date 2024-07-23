Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Новость №1. В Омске продолжаются поиски 15-летней девочки, пропавшей в Парке Победы
Поиски 15-летней москвички продолжаются уже более суток, в них участвуют полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы. Известно, что девочка пропала вчера после прогулки в Парке Победы, в Омск же она приехала вместе с семьей и проживала в гостинице «Ника» на улице Суворова. По факту исчезновения иногородней школьницы региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.
Новость №2. В Омске после мощного ливня машина провалилась в яму в асфальте
Сегодня утром на пересечении проспекта Мира и улицы Нефтезаводской машина провалилась в яму прямо на проезжей части. В асфальтовую ловушку попал капот автомобиля. Позже в пресс-службе мэрии Омска сообщили, что обвал грунта произошел на участке теплосетей АО «ОмскРТС», сейчас он устранен.
Новость №3. Омская байкерша МотоТаня погибла в аварии на турецкой трассе
Известная мотоблогерша Татьяна Озолина разбилась на мотоцикле во время путешествия по Турции. Авария произошла на трассе Миляс-Секе, девушка ехала по ней в компании друзей. В какой-то момент Татьяна увидела впереди грузовик и начала сбавлять скорость, а следующий за ней мотоциклист въехал в нее. В результате обоих отбросило на дорожное ограждение, мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, а Татьяна скончалась на месте.