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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня

Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня

23 июля 2024, 14:28
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске продолжаются поиски 15-летней девочки, пропавшей в Парке Победы

Поиски 15-летней москвички продолжаются уже более суток, в них участвуют полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы. Известно, что девочка пропала вчера после прогулки в Парке Победы, в Омск же она приехала вместе с семьей и проживала в гостинице «Ника» на улице Суворова. По факту исчезновения иногородней школьницы региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Омске уже сутки ищут 15-летную девочку, пропавшую в Парке Победы
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Новость №2. В Омске после мощного ливня машина провалилась в яму в асфальте

Сегодня утром на пересечении проспекта Мира и улицы Нефтезаводской машина провалилась в яму прямо на проезжей части. В асфальтовую ловушку попал капот автомобиля. Позже в пресс-службе мэрии Омска сообщили, что обвал грунта произошел на участке теплосетей АО «ОмскРТС», сейчас он устранен.

В омских Нефтяниках машина ушла под землю после дождя
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Новость №3. Омская байкерша МотоТаня погибла в аварии на турецкой трассе

Известная мотоблогерша Татьяна Озолина разбилась на мотоцикле во время путешествия по Турции. Авария произошла на трассе Миляс-Секе, девушка ехала по ней в компании друзей. В какой-то момент Татьяна увидела впереди грузовик и начала сбавлять скорость, а следующий за ней мотоциклист въехал в нее. В результате обоих отбросило на дорожное ограждение, мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, а Татьяна скончалась на месте.

Остался сын. Байкерша из Омской области разбилась на турецкой трассе
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