Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня

Известная мотоблогерша Татьяна Озолина разбилась на мотоцикле во время путешествия по Турции. Авария произошла на трассе Миляс-Секе, девушка ехала по ней в компании друзей. В какой-то момент Татьяна увидела впереди грузовик и начала сбавлять скорость, а следующий за ней мотоциклист въехал в нее. В результате обоих отбросило на дорожное ограждение, мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, а Татьяна скончалась на месте.