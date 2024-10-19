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Смертельная авария

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Октябрь
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
В Омской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек
19 октября, 11:07
Август
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44
Июль
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Пять пострадавших и один погибший. Днем в Омской области произошло два жестких ДТП
О деталях аварий рассказали в региональном УМВД, одна из них произошла в Шербакульском районе, вторая — на проспекте Мира в Омске.
23 июля, 14:08
Нарушал. В Омске молодой водитель попал под уголовное дело после смерти пешехода
Парня уже неоднократно привлекали к ответственности, в том числе за пьяную езду.
2 июля, 08:42
Пассажиры видели. В Омской области от удара иномарки женщину отбросило на маршрутку
Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
1 июля, 16:18
Не доехал. В Омской области мужчина умер в карете скорой после «кувырка» в кювет
Правоохранительные органы пока не могут назвать причины, по которым случилась авария.
1 июля, 11:41
Июнь
Машина всмятку. На трассе Тюмень — Омск легковушка вместе с водителем попала под фуру
25 июня, 03:28
Перевернулись. В Омской области за одни сутки случились два серьезных ДТП с погибшими
В одном из случаев водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.
24 июня, 10:04
Стоял на обочине. Молодой омич из-за вредной привычки задавил мужчину на мотороллере
После проверки сотрудники правоохранительных органов возбудят уголовное дело.
20 июня, 07:56
Скорая не успела. В Омске мужчина перевернулся на иномарке и погиб
Водитель съехал в кювет, но причины аварии специалисты пока не выяснили.
14 июня, 06:32
Ищут водителя. На трассе «Омск — Тара» водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода и уехал
14 июня, 05:18
Никто не выжил. В Шербакульском районе иномарка улетела в болото и перевернулась
11 июня, 06:35
Вываливались люди: в Кемерове случилась страшная авария с трамваями
Сегодня, 6 июня, в Кемерово случилась страшная авария. На Логовом шоссе два трамвая врезались друг в друга. Это произошло в 07:35.
6 июня, 13:34
Март
Умерла на сидении. В Омске будут судить парня за гибель девушки в ДТП с бензовозом
Молодой человек полностью признал вину и ждет судебного заседания.
21 марта, 05:38
Про ремонт. Минтранс отреагировал на жуткую аварию с погибшими на трассе Тюмень-Омск
Чиновники отчитались по поводу ремонтных работ, проведенных на той самой дороге.
19 марта, 10:17
Смертельное ДТП, нападение на полицейского и бесплатные хоккейные матчи. Омск сегодня
16 марта, 14:02
Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек
Сейчас на месте работают спецслужбы, региональная прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.
16 марта, 10:58
Шел навстречу. В Омской области иномарка насмерть протаранила мужчину
Пешеход скончался на месте до приезда скорой.
11 марта, 06:06

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