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ДТП с мотоциклом

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2024
За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек
В региональном Минздраве рассказали о статистике ДТП в Омской области, за сутки в БСМП №1 доставили более десятка пострадавших.
15 августа, 13:29
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Остался сын. Байкерша из Омской области разбилась на турецкой трассе
Популярная блогерша МотоТаня разбилась в ДТП на трассе в Турции, авария произошла на автодороге Миляс-Секе.
23 июля, 12:06
Умер на месте. В Омской области сельчанин на мотоцикле врезался в кучу щебня и погиб
ДТП со смертельным исходом произошло в Полтавском районе, 53-летний водитель мотоцикла врезался в кучу щебня и погиб на месте, в деталях инцидента разбирается полиция.
21 июня, 06:25
Понадобилась помощь. В Омской области подросток на мопеде сбил велосипедиста
15-летний житель села Харино сел за руль мопеда своего отца, на улице Заречной он сбил велосипедиста и скрылся.
17 июня, 08:44
Умер на месте. В Омской области разбился водитель мотоцикла
Смертельное ДТП произошло в Оконешниковском районе, мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет, после чего опрокинулся вместе с транспортом.
14 мая, 12:15
Опасная вода, кража на миллион и смертельные дороги. Омск сегодня
9 апреля, 14:34
2023
Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД
За 2023 год сотрудники ГУ МЧС спасли 46 жителей региона, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
22 ноября 2023, 02:25
В коляске был подросток. На омской «трассе смерти» иномарка врезалась в мотоцикл
Авария произошла рано утром, пострадавших госпитализировали.
17 ноября 2023, 11:18
Житель Омской области добился компенсации только спустя два года после серьезного ДТП
Гражданским делом по иску прокурора занимался Тевризский районный суд Омской области.
25 октября 2023, 11:43
Доставлены в больницу. В Омске женщина сбила 14-летнего мотоциклиста и его пассажира
В обстоятельствах происшествия, которое произошло сегодня на улице Комкова, будет разбираться прокуратура.
19 октября 2023, 14:27
Один мотоцикл и три машины. В страшном ДТП в центре Омска погиб 34-летний мужчина
Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию сегодня днем, около 12:10 часов.
22 августа 2023, 09:44
Пострадал ребенок. В Омской области мотоцикл влетел в автомобиль
Авария произошла в селе Знаменское.
21 августа 2023, 09:42
Подозрения на переломы ног. В Омске мотоциклист с пассажиркой влетели во внедорожник
31 июля 2023, 05:45
Впереди была вся жизнь. Под Омском в ночном ДТП погиб 17-летний мотоциклист
В парня влетела иномарка, выехавшая на полосу встречного движения.
3 июля 2023, 04:09
Не уступил дорогу. Молодой мотоциклист погиб под колесами фуры на Мира в Омске
По факту ДТП полицейские организовали проверку.
14 июня 2023, 04:44
Весь в отца. В Омской области 15-летний подросток на мотоцикле влетел в иномарку
Год назад на этом же мотоцикле в ДТП попал его отец. У главы семьи не было прав, к тому же в момент аварии он был пьян.
30 марта 2023, 07:06

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