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Пропавшая

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Октябрь
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
Сентябрь
Знакомая погибшей в Омске 15-летней москвички рассказала, как жила семья девочки
14 сентября, 11:38
Июль
Разговаривала по телефону. Появилось видео с пропавшей в Омске 15-летней москвичкой
25 июля, 10:07
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу начали искать водолазы
Поиски 15-летней москвички продолжаются третьи сутки, волонтеры и полицейские прошли уже 414 километров, сейчас к поисковым мероприятиям подключились водолазы.
24 июля, 13:08
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Июнь
Срочно. Пошла в магазин за продуктами. В Омске пропала 9-летняя девочка
18 июня, 10:45
Апрель
Не вернулась с прогулки. В Омске пропала 7-летняя девочка в зеленой куртке
Сообщение о пропаже ребенка появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», девочка исчезла после школьных занятий.
8 апреля, 12:28
Март
Вышла из дома и пропала. В Омске уже неделю ищут 15-летнюю девочку
Сообщение о пропаже появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
15 марта, 10:24
Февраль
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
20 февраля, 03:47
Может нуждаться в помощи. В Омске второй день ищут 48-летнюю женщину
Сообщение о пропаже омички появилось на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас».
16 февраля, 09:52
Декабрь 2023
Не выходит на связь. Омская полиция ищет пропавшего водителя фуры из Санкт-Петербурга
С заявлением о пропаже в отделение №4 обратилась его 28-летняя дочь.
12 декабря 2023, 12:09

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