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Пропал

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Ноябрь
Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня
7 ноября, 14:57
Октябрь
Парковка вместо деревьев, сожженный автомобиль и пропажа пенсионера. Омск сегодня
23 октября, 14:43
Сентябрь
Знакомая погибшей в Омске 15-летней москвички рассказала, как жила семья девочки
14 сентября, 11:38
Август
Пропал без вести. В Омской области ищут 40-летнего мужчину
Отличительная особенность пропавшего — гипс на левой руке. Сообщить о возможном местоположении можно по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.
13 августа, 04:44
Местонахождение неизвестно. В Омской области пятый год ищут 50-летнего мужчину
Сотрудники регионального УМВД продолжают искать 50-летнего жителя Омского района, который ушел с территории строительной площадки и пропал.
3 августа, 09:46
В поисках приключений юный омич сбежал от родителей на Московку
Родители мальчика забили тревогу. Однако совсем скоро его заметили на Московке.
2 августа, 03:17
Июль
Вышел из дома и пропал. В Омской области ищут 71-летнего пенсионера
29 июля, 06:39
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу начали искать водолазы
Поиски 15-летней москвички продолжаются третьи сутки, волонтеры и полицейские прошли уже 414 километров, сейчас к поисковым мероприятиям подключились водолазы.
24 июля, 13:08
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Дело на контроле. Пропажей 15-летней москвички в Омске заинтересовалась прокуратура
23 июля, 13:04
Затопленные рестораны, пропажа подростка и штраф из-за самоката. Омск сегодня
12 июля, 13:58
Июнь
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
Срочно. Пошла в магазин за продуктами. В Омске пропала 9-летняя девочка
18 июня, 10:45
Апрель
Не вернулась с прогулки. В Омске пропала 7-летняя девочка в зеленой куртке
Сообщение о пропаже ребенка появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», девочка исчезла после школьных занятий.
8 апреля, 12:28
Местонахождение неизвестно. В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы
Иногородний подросток пропал несколько дней назад, 4 апреля, его последнее известное местоположение — аэропорт им. Карбышева.
6 апреля, 04:29
Добрался до дома. В Омске из детского сада самостоятельно ушел 5-летний мальчик
1 апреля, 09:51
Март
Местонахождение неизвестно. В омских Нефтяниках пропал 34-летний мужчина
Омич вышел из дома на проспекте Мира 20 марта, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
28 марта, 09:05
Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня
20 марта, 14:31
Не выходит на связь. В Омске ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад
10 февраля омич вышел из больницы в Ленинском округе, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
16 марта, 09:40

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