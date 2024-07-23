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Авария с мотоциклом

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2024
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
Остался сын. Байкерша из Омской области разбилась на турецкой трассе
Популярная блогерша МотоТаня разбилась в ДТП на трассе в Турции, авария произошла на автодороге Миляс-Секе.
23 июля, 12:06
Понадобилась помощь. В Омской области подросток на мопеде сбил велосипедиста
15-летний житель села Харино сел за руль мопеда своего отца, на улице Заречной он сбил велосипедиста и скрылся.
17 июня, 08:44
2023
В коляске был подросток. На омской «трассе смерти» иномарка врезалась в мотоцикл
Авария произошла рано утром, пострадавших госпитализировали.
17 ноября 2023, 11:18
Впереди была вся жизнь. Под Омском в ночном ДТП погиб 17-летний мотоциклист
В парня влетела иномарка, выехавшая на полосу встречного движения.
3 июля 2023, 04:09

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